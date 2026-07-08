Ambuteiaje în Valencia

Valencia se confruntă cu ambuteiaje pe principalele artere de intrare și ieșire din oraș, potrivit publicației Las Provincias. Una dintre cele mai afectate artere este A-7, unde se formează cozi lungi de la Paterna până la Moncada, în ambele sensuri de circulație. De asemenea, Pista de Silla a fost unul dintre cele mai congestionate puncte, cu ambuteiaje pe sensul de intrare în oraș, între Silla și Albal, dar și între Alfafar și Valencia.

Centura V-30 a fost afectată de întârzieri semnificative, atât în direcția Portului, cât și către A-7. Șoferii s-au confruntat cu opriri repetate în zonele Xirivella și Barrio de la Luz, traficul fiind blocat de la Horno de Alcedo până la Mislata și între Paterna și Quart de Poblet pe CV-30. Pista de Ademuz (CV-35) a înregistrat la rândul său întârzieri majore între San Antonio de Benagéber și Cruz de Gracia, pe sensul de intrare în Valencia. Încă un punct problematic a fost V-21, cu ambuteiaje pe direcția spre oraș.

Taxe de drum mai mici pentru șoferi, pe mai multe autostrăzi

Guvernul regional din Castilla y León, Spania, pregătește un plan de reducere cu minimum 60% a taxelor de pe autostrăzile AP-6, AP-51, AP-61 și AP-71. Măsura este destinată șoferilor care folosesc frecvent aceste drumuri și ar putea intra în vigoare încă din 2026.

Planul prevede o ieftinire cu cel puțin 60% a tarifelor de trecere, iar în anumite situații, acestea ar putea deveni chiar gratuite, dacă alte instituții publice vor contribui la finanțarea programului, potrivit publicației 20 Minutos.

Programul este destinat șoferilor care au domiciliul în Castilla y León și folosesc în mod regulat autostrăzile cu taxă. Potrivit consilierei regionale pentru Mobilitate, Cristina Sanchidrián, beneficiarii trebuie să fie înregistrați cu domiciliul în această comunitate autonomă și să demonstreze că efectuează cel puțin zece călătorii pe lună, echivalentul a cinci drumuri dus-întors.

Pentru această categorie de utilizatori, reducerea garantată va fi de minimum 60% din valoarea taxei de autostradă. Autoritățile spun însă că acest procent reprezintă pragul minim. Guvernul regional este dispus să colaboreze cu alte instituții, precum Consiliul Provincial sau Primăria din Ávila, pentru a suplimenta fondurile și a ajunge chiar la eliminarea completă a taxelor.

În luna noiembrie, autostrada AP-68, care leagă Bilbao de Zaragoza, urmează să devină gratuită pe cea mai mare parte a traseului său. În paralel, regiunile Galicia, Asturias și Castilla y León continuă să solicite eliminarea taxelor de pe autostrăzile AP-9 și AP-66, după ce Comisia Europeană a declarat ilegale prelungirile concesiunilor acestora până în 2048 și 2050.

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