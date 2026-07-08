AFI devine al doilea cel mai mare proprietar de centre comerciale din România

După această achiziție, AFI Europe urcă pe poziția a doua în topul celor mai mari proprietari de centre comerciale din România, depășind grupul lui Iulian Dascălu, dar rămânând în urma liderului NEPI Rockcastle.

Cele șase proiecte – aflate în Ploiești, Zalău, Roman, Baia Mare, Sfântu Gheorghe și Bârlad – au o suprafață totală închiriabilă de 125.500 de metri pătrați și generează anual venituri de 22,7 milioane de euro din chirii.

Centrele comerciale vor trece printr-un proces de rebranding sub umbrela AFI Value Park

Începând de astăzi, cele șase centre comerciale vor opera sub noul brand „AFI Value Park” și vor include denumirea orașului în care sunt amplasate: AFI Value Park Baia Mare, AFI Value Park Bârlad, AFI Value Park Ploiești, AFI Value Park Roman, AFI Value Park Sfântu Gheorghe și AFI Value Park Zalău.

Acestea se alătură proiectului AFI Value Park Arad, lansat în 2023, extinzând rețeaua națională la peste 155.000 de metri pătrați.

„Odată cu integrarea acestor proiecte sub brandul AFI Value Park, dezvoltăm o platformă națională de parcuri de retail care reunește acum șapte proiecte. Vom continua să investim în consolidarea mixului de chiriași, în modernizarea continuă a proiectelor și în dezvoltarea lor pe termen lung”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO și CEO AFI Romania.

MAS își reduce portofoliul de retail

Pentru MAS, tranzacția marchează un nou pas în reconfigurarea portofoliului său. Compania mai deține acum doar două centre comerciale open-air în România: Militari Shopping din București – cel mai mare din portofoliul său – și DN1 Value Centre din Balotești. Decizia de vânzare vine după ce, în 2025, MAS a cedat un pachet de șapte strip mall-uri grupului britanic M Core, pentru suma de 49 de milioane de euro.

Tot în 2026, AFI Europe a mai început un proiect de amploare în Capitală. Compania a demarat lucrările pentru Afi Central Tower, clăbirea de birouri ce se construiește pe locul fostului sediu Bancorex. Potrivit dezvoltatorului imobiliar AFI Europe, proiectul include demolarea completă a corpului Podium până la cota ±0,00 și reconstruirea acestuia în conformitate cu noile standarde arhitecturale și cerințele seismice actuale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE