Când Antonia s-a întors în România era o țară total străină pentru ea, având în vedere că se mutase în America de când era foarte mică. Iubita lui Alex Velea recunoaște că i-a fost greu să se acomodeze în societatea noastră.

„A fost o trecere bruscă, deloc ușoară pentru mine, venisem într-un oraș unde aveam doar familia alături, fără prieteni, mi se părea totul gri, oamenii reci și încruntați, îngândurați mereu, complet diferit față de ceea ce eram eu obișnuită. A trecut ceva timp până să îmi fac prieteni și pot să spun că aproximativ un an mi-a fost destul de greu să mă integrez, să mă acomodez”, a declarat Antonia.

„Aveam 18 ani atunci când am venit în România”

Cântăreața s-a întors în România când avea 18 ani. Ea terminase liceul în Statele Unite ale Americii și se ocupa cu modellingul pentru a se putea întreține.

„Terminasem deja liceul când am plecat din America. În România, la ceva timp după ce am ajuns, am continuat să fac modelling (făceam deja din State, alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține) și apoi am început cariera muzicală, care, de fapt, era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România”, a mai spus vedeta.

„Cred că a fost mult mâna destinului”

Despre începuturile sale în muzică, Antonia spune că a fost mâna destinului. Ea nu venise în România cu gândul de a pătrunde în industria muzicală.

„Cred că a fost mult mâna destinului. Adică nu pot să spun că aveam un obiectiv din a începe o carieră muzicală în România, chiar nu am venit deloc cu acest gând. Dar așa a fost să fie. Printr-o cunoștință, am ajuns la studio la Tom Boxer, care căuta o voce pentru niște piese pe care urma să le lanseze. Am mers să trag voci și așa mi-am început cariera muzicală, cu „Roses On Fire și apoi „Morena””, a mai spus aceasta.

