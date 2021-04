Săndel Bălan, prima reacție după ce fiica Andreea Bălan a afirmat iar că acesta o bătea. „Am smucit-o o dată”

Andreea Bălan a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl ei în podcastul de pe YouTube al lui Cătălin Măruță. Artista nu s-a ferit să spună din nou că tatăl ei o mai bătea, când nu voia să urce pe scenă. Totul se întâmpla pe când era adolescentă, când cânta alături de Andreea Antonescu.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şanț, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus Andreea Bălan.

Săndel Bălan s-a ocupat ani întregi de trupa Andre. Era ajutat și de Gheorghe, tatăl Andreei Antonescu. La 18 ani însă, Andreea Bălan a vrut să fie pe picioarele ei și a fugit de acasă.

„La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit că nu am nimic, după un milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”.

Declarațiile recente făcute de Andreea Bălan au ajuns la urechile tatălui ei. Săndel Bălan a reacționat. „N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val doi ani, atât au mers în concerte, al treilea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit, şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi.

Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei. N-a spus că Antoneasca s-a tăvălit cu Iustin din Mizil şi de aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în Playboy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit, i-a făcut imagine frumoasă. Niciodată nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine. A spus că noi le întărâtam pe ele, când ele se certau la toate evenimentele şi Antoneasca o jignea că n-are voce şi e dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a declarat Săndel Bălan pentru click.ro.

Dezvăluirile lui Săndel Bălan nu s-au oprit, tatăl Andreei a amintit: „A spus că am bătut-o? Am smucit-o o dată, când puneam nişte gresie în bucătărie. A sărit pe ea şi s-a spart. Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă!”, a mai dezvăluit el pentru aceeași sursă.

