Săndel Bălan nu a fost prezent la nunta Andreei Bălan

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele în cadrul unui eveniment organizat pe malul Lacului Buftea, într-o locație decorată spectaculos, cu zeci de mii de flori și peste 250 de invitați.

Primele imagini de la nuntă au devenit rapid virale, iar apariția artistei în rochia de mireasă a atras numeroase reacții în mediul online.

Pentru cununia religioasă, Andreea Bălan a ales o rochie mulată, cu perle și accesorii strălucitoare, completată de un voal și o trenă lungă de câțiva metri. Potrivit informațiilor apărute, artista a pregătit patru ținute pentru petrecere.

În timp ce atmosfera de la eveniment a fost una elegantă și plină de emoție, mulți au observat lipsa tatălui artistei, Săndel Bălan. Absența acestuia a ridicat semne de întrebare, mai ales în contextul în care relația dintre cei doi a fost intens discutată de-a lungul timpului.

Mesajul transmis de tatăl artistei în ziua nunții

Deși nu a fost prezent la ceremonie, Săndel Bălan i-a transmis fiicei sale un mesaj public în ziua nunții. „Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu`! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a transmis Săndel Bălan.

Până în acest moment, Andreea Bălan nu a oferit explicații publice legate de absența tatălui său de la eveniment.

Înainte cu câteva luni de nuntă, artista declarase că și-a invitat tatăl la nuntă. „Nu, nu, el nu știa data, de asta spunea așa. El a spus că nu știe și atunci, știi cum e presa, a zis că nu a fost invitat. Normal că vine, a venit și la Sala Palatului, am cântat împreună, o să vină și la nuntă, doar că mă conduce nașul Temi… El o să fie acolo cu mama, toată familia e invitată”, declara Andreea Bălan în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andreea și Săndel Bălan, o relație cu suișuri și coborâșuri

Relația dintre Andreea Bălan și tatăl ei, Săndel Bălan, a trecut prin mai multe perioade dificile de-a lungul anilor. După destrămarea trupei Andre, legătura dintre cei doi s-a răcit treptat, iar pentru o perioadă lungă nu și-au mai vorbit deloc. „Andreea nu vrea ca eu să mai apar în presă, îmi spune că nici tații altor artiști nu fac asta. Ea nu-mi mai vorbește de o perioadă lungă. Nu vreau ca să stau toată viața părăsit și să mă cert cu propriul copil. Și dacă aveam zece copii și mă certam cu unul dintre ei, acest lucru te rănește”, spunea Săndel Bălan, cu ceva timp în urmă.

Artista a povestit în mai multe interviuri că relația cu tatăl său a fost una complicată încă din copilărie, mai ales din cauza modului strict în care acesta încerca să îi controleze cariera muzicală.

În cadrul unui podcast, Andreea Bălan a declarat că tatăl ei avea un comportament foarte dur și că o bătea pentru a o obliga să urce pe scenă. De asemenea, artista a spus că a plecat de acasă la vârsta de 18 ani, după ce a observat că tatăl său îi lua banii câștigați din concerte.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. (…)

La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a declarat Andreea Bălan la podcast-ul „Acasă la Măruță”.

„Cum să mă acuze că o băteam, că o călcam în picioare? Avea 48 de kilograme cu tot cu haine, ce să baţi la ea? Eu sunt inginer, cu zece brevete de invenţii, sunt un om educat, nu un barbar. Normal că o certam la repetiţii sau când nu era atentă, şi o mai smuceam de mână, dar de aici şi până a spune că o făceam proastă sau că o loveam e cale lungă!”, mărturisea tatăl artistei, cu câțiva ani în urmă.

După mai mulți ani de tensiuni, cei doi s-au împăcat, iar în 2024 au urcat împreună pe scena de la Sala Palatului, în timpul concertului „Povestea sufletului meu”. Andreea Bălan a mărturisit că a reușit să îl ierte pe tatăl său abia după ce a devenit și ea părinte.

