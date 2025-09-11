Sarah Dumitrescu este jucătoare de baschet, iar de-a lungul anilor și-a făcut mama mândră. Anamaria Prodan a marcat această zi importantă pentru familia ei printr-un videoclip postat pe Instagram, care conține o serie de poze cu fiica sa, Sarah.

„La mulți ani copil de vis @sarahh MAMA TE IUBEȘTE FĂRĂ MARGINELE . SUNT ATÂT DE MÂNDRĂ DE TINE ÎNCÂT NU-MI GĂSESC CUVINTE SĂ TE DESCRIU. EȘTI PERFECȚIUNEA MEA. TE IUBESC LA INFINIT”, este mesajul Anamariei Prodan pentru fiica sa.

Din căsnicia cu Tibi Dumitrescu, Anamaria Prodan are două fete, pe Sarah și Rebecca, iar din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf îl are pe Bebeto, adolescentul în vârstă de 16 ani. Impresara a avut grijă ca toți cei trei copii ai săi să primească o educație aleasă și să nu pice în plasa anturajelor nepotrivite.

Rebecca Dumitrescu are 25 de ani și e fata cea mare a Anamariei Prodan din mariajul cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu. De mai mulți ani tânăra locuiește în America, acolo unde are propria afacere. De-a lungul anilor, Rebecca Dumitrescu a fost o prezență discretă, s-a ferit de camerele de filmat, a preferat să stea departe de micile ecrane.

Aceasta a studiat modă la Milano, iar acum a ales să se stabilească la New York, acolo unde muncește pentru cariera ei. Playtech scrie că Rebecca Dumitrescu și-a deschis o afacere online cu haine vintage, după ce o perioadă a fost și model, însă a defilat pe podium pentru a-și face mama fericită, nu pentru că ea își dorea.

„Am fost un pic model, mai mult pentru mama. Am făcut asta mai mult pentru mama, am văzut că era fericită când mă vedea, de când eram mică îmi spunea că voi fi model.