„De aproape două luni am intrat din nou în silenzio stampa, din dorința de a nu mai provoca suferință celor apropiați, inclusiv mie, prin continuarea expunerii publice a dramei prin care trece familia noastră, dar și din respect pentru publicul formației Talisman, care mă vrea pe scenă, nu în monden. Am considerat că am spus, arătat și demonstrat suficient, urmând ca toate problemele ce nu se pot rezolva pe cale amiabilă, să se tranșeze în continuare în instanță”, a declarat Alin Oprea, citat de Click.



Acesta a negat varianta în care ar trăi din banii noii sale iubite.



„Chiar dacă mi-a fost blocat accesul la banii câștigați în 25 de ani de carieră cu Talisman, nu am ajuns nici chiar la sapă de lemn, așa cum se speculează în media. Da, stau într-un apartament foarte frumos, închiriat în centrul Capitalei, pe care îl achit din venituri proprii. A trăi pe banii altuia, ar fi lipsit de DEMNITATE pentu mine. Iubita mea a fost și este în continuare aproape de mine în toată această perioadă foarte grea pentru mine, atât sentimental, cât și moral. Chiar dacă ea și-a arătat în nenumărate rânduri disponibilitatea de a mă sprijinii și material, pentru că ar avea resursele necesare, am refuzat categoric să accept această propunere, pentru că mă consider un bărbat puternic, demn și independent”, a adăugat acesta.



