Un videoclip difuzat pe rețelele de socializare arată un grup de imigranți în timp ce intră în teritoriul polonez printr-o spărtură a acestui gard cu o înălțime de 5,5 metri.

Unul după altul, șapte imigranți reușesc să treacă prin gard purtând o scară după ei probabil pentru a o folosi la traversarea celei de-a doua bariere fizice, un gard din sârmă.

Planul nu este dus până la capăt, deoarece mai mulți grăniceri polonezi sosesc în grabă cu două mașini și îi pun la pământ pe imigranții intrați. Imigranții aflați după gard sunt văzuți luând-o la goană prin pădure.

Video of Polish border guards reacting rapidly to attempted illegal migration into Poland via Belarus.



Compare this to the Spanish response in Ceuta. pic.twitter.com/vLl3r90rAi — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) August 1, 2026

Vizată de o operațiune hibridă cu imigranți, orchestrată de regimul lui Aleksandr Lukașenko, Polonia a construit un gard de 5,5 metri înălțime pe o distanță de 187 de kilometri la granița cu Belarus. Gardul este construit din panouri de oțel și este prevăzut cu senzori de mișcare și camere de supraveghere. În plus, este dublat cu un gard de sârmă.

Statele baltice au luat, de asemenea, măsuri de securitate sporite la granița cu Belarus. De altfel, ministrul de Interne al Letoniei, Jānis Dombrava, a anunțat săptămâna aceasta închiderea graniței cu Belarus și i-a îndemnat pe concetățenii săi să nu mai stea în țara condusă de Aleksandr Lukașenko, un aliat al Kremlinului.

Criza datează din 2021-2022, când Polonia, Lituania și Letonia s-au confruntat cu sosirea unui număr mare de imigranți ilegali dinspre Belarus. Potrivit acestor țări, regimul Lukașenko a adus imigranți din Orientul Mijlociu și din alte țări în scopul de a-i trimite organizat peste graniță și de a destabiliza Uniunea Europeană.

Kremlinul este, de asemenea, suspectat de implicare în această operațiune. Odată ce țările baltice și Polonia au înăsprit măsurile de securitate, imigranții au fost redirecționați spre Finlanda. Țara nordică a fost nevoită să-și închidă granița cu Rusia.

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