Potrivit unor surse apropiate familiei, conflictul a degenerat atât de mult, încât tânărul le-a cerut explicit printr-o scrisoare Victoriei și lui David Beckham să comunice cu el doar prin intermediul avocaților, o decizie rar întâlnită într-o familie atât de expusă public.

Scrisoarea trimisă de Brooklyn Beckham nu a avut valoare juridică propriu-zisă, însă mesajul ei a fost clar și ferm: fiul nu își mai dorea niciun contact direct cu părinții săi și le-a cerut să evite orice referire publică la el sau la soția sa, Nicola Peltz.

Mesaj dur transmis de Brooklyn Beckham prin intermediul avocaților

În perioada de vârf a conflictului, Brooklyn Beckham a apelat la o soluție radicală, solicitând ca orice formă de comunicare să se facă exclusiv prin intermediul avocaților.

Concret, a existat un schimb de scrisori între echipele juridice ale celor două părți, fără ca acest demers să ducă la o acțiune legală propriu-zisă. Sursele subliniază că nu a existat o bază juridică solidă, ci doar o cerere clară de delimitare.

În scrisoare, Brooklyn Beckham a precizat că nu își dorește ca părinții să îl contacteze direct și nici să facă declarații sau postări despre el pe rețelele de socializare. Potrivit apropiaților săi, această decizie a venit după o serie de informații apărute în presă, pe care el le-a considerat „răutăcioase”, mai ales la adresa soției sale, Nicola.

În articolele care l-au deranjat pe fiul Victoriei și al lui David Beckham, tânărul era descris drept un ostatic sau ca fiind controlat de soția lui, afirmații care l-au revoltat.

Un apropiat al familiei a declarat pentru Daily Mail că lui David Beckham i s-a transmis clar că „singura cale de comunicare este prin intermediul avocaților”. Această situație explică și decizia lui Brooklyn de a-și bloca părinții, dar și pe frații săi Romeo și Cruz, pe rețelele de socializare, chiar înainte de Crăciun.

De unde a pornit conflictul din familia Beckham

La baza acestui conflict stau tensiunile apărute după nunta lui Brooklyn Beckham cu actrița Nicola Peltz, în luna aprilie a anului 2022. Relațiile s-au deteriorat rapid, iar primele informații despre ruptura din familie au apărut la doar două luni după eveniment.

Nicola Peltz ar fi fost profund jignită de faptul că Victoria Beckham a promis că îi va crea rochia de mireasă, dar, în final, acest lucru nu s-a concretizat. Un alt moment sensibil a avut loc chiar în ziua nunții, când cântărețul Marc Anthony, prieten apropiat al familiei Beckham, a descris-o pe Victoria drept cea mai frumoasă femeie din încăpere.

Episodul a fost perceput ca o umbrire a miresei și a alimentat resentimentele deja existente. De-a lungul timpului, ambele tabere au încercat să repare relația, însă fără succes.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz nu au participat la petrecerile organizate pentru aniversarea de 50 de ani a lui David Beckham, iar în noiembrie, fiul nu și-a felicitat public tatăl pentru titlul de cavaler primit în Marea Britanie, acolo unde fostul fotbalist a devenit Sir. Toate aceste absențe au fost interpretate drept semne clare ale unei rupturi profunde.

Împăcarea este posibilă, însă întârzie să apară

În prezent, situația rămâne extrem de delicată, iar ambele părți par afectate emoțional. Surse din anturajul lui Brooklyn Beckham susțin că o „scuză sinceră” ar fi esențială pentru a putea relua relațiile și pentru a depăși conflictul. Din perspectiva tânărului cuplu, liniștea și discreția sunt prioritare, iar postările publice ale părinților sunt percepute ca fiind apăsătoare.

De cealaltă parte, David și Victoria Beckham ar fi profund marcați de situație și ar face „orice” pentru a se împăca rapid cu fiul lor. Potrivit apropiaților, ei își doresc pur și simplu să poată comunica din nou cu Brooklyn și să lase în urmă tensiunile din ultimii ani. Postările din social media ar fi fost, în viziunea lor, încercări de a menține o punte de legătură.

