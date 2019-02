Se încinge războiul între Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan. „Sfânta Filofteia asta nu poate să nască din cauza faptului că eu nu vorbesc engleză bine”

Zilele trecute, Andreea Bălan a comentat pe seama unora dintre vedetele participante la show-ul Asia Express, de la Antena 1, criticându-le pe cele care au înjurat și care abia se descurcă cu limba engleză. Solista a făcut referire, subtil, și la Bianca Drăgușanu, care a avut un limbaj colorat la emisiunea respectivă.

Într-o discuție cu prietenul său, Răzvan Botezatu, fost prezentator la Antena Stars, Bianca Drăgușanu a atacat-o dur pe Andreea Bălan, potrivit wowbiz.ro.

„Sfânta Filofteia asta nu poate să nască din cauza faptului că eu nu vorbesc engleză bine și e scârbită”, spune Bianca Drăgușanu.

„Eu am înjurat ca o nesimțită ce sunt, dar această emisiune (Asia Express, n. red.) a fost patru zile doar despre mine. Eu am înjurat în această emisiune TV, iar foarte multă lume nu a mai putut să își hrănească copiii, unele nu pot să nască, de fapt… Au o problemă: sunt ori constipate, ori au o problemă cu nașterea, gen Andreea Bălan nu poate să nască din cauza faptului că eu am înjurat în emisiune! Ce ne facem? Naște, și naște două fetițe care vor înjura de la prima răsuflare…”, mai afirmă aceasta în discuția cu Răzvan Botezatu.

„Eu eram fan Andreea Bălan, pentru că mie îmi place foarte tare și sunt fan Andreea Bălan pentru că îmi place cum dansează. Dar are o problemă cu mine… Nu poate să nască că eu îmjur și mai mult de jumătate din țara asta nu înjură”, a încheiat ea.

