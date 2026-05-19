Povestea din spatele jocului a fost ceea ce a convins-o să participe

„Obișnuiam să câștig doar sume mici până acum”, a spus ea, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Totuși, povestea din spatele acestui joc a fost ceea ce a convins-o să participe. Loteria Croată explică faptul că o vânzătoare i-a povestit că „Numărul norocos” contribuie la strângerea de fonduri pentru Clinica de Boli ale Copiilor din Zagreb, cunoscută sub numele de Spitalul Klaićeva.

Impresionată, femeia a decis să cumpere mai multe bilete, unul dintre ele aducându-i jackpotul.

„Mi-au explicat că fiecare plată sprijină Klaićeva, și atunci m-am hotărât să joc”, a declarat ea.

Simplificarea jocului, unde se extrage un singur număr, i-a plăcut câștigătoarei.

„Numărul norocos” este un joc caritabil al Loteriei Croate, unde o parte din fiecare sumă plătită este donată uneia dintre cele mai importante instituții de sănătate pediatrică din Croația.

Deocamdată, câștigătoarea a împărtășit vestea doar cu soțul ei, iar împreună vor decide cum să folosească premiul, scrie Blic.

