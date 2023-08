„Mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. (…) Acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună”, a spus Oana Roman despre Selly, care pe YouTube este urmărit de peste 3,27 milioane de persoane, iar pe Instagram de 1,8 milioane de fani. Tot el e cel care a luat Bacalaureatul cu media 9,60.

Declarațiile făcute de Oana Roman despre Selly au ajuns și la Vica Blochina, care a fost bună prietenă cu Oana, dar s-au certat acum ceva vreme, și la Mara Bănică, jurnalista care ani de zile a lucrat la „Acces Direct”. Ele s-au filmat într-o sufragerie, unde era și o bibiliotecă și au discutat despre scandal, iar clipurile video au ajuns pe Instagram.

Vica Blochina: „Eu țin clar cu necititul ăla Selly”

Mara Bănică: „Bă, dar ai văzut scandalul cu cărțile. De partea cui ești?”

Vica Blochina: „Stai, stai, stai. Măi, eu vreau, eu țin clar cu necititul ăla Selly”

Mara Bănică: „Și eu la fel, tot cu Selly”.

Vica Blochina: „Eu îl vreau pe Selly, pe necititul ăla total”.

Recomandări De ce a fost achitat fostul ministru de interne Gabriel Oprea în dosarul uciderii polițistului Bogdan Gigină. Viteza și traseul

Mara Bănică: „Bă, dar cum mă să te iei de Selly? Bă, de ce nu te iei de Gheboasă, bă frate. Zici de ăla că e băiețaș. Băi, dar de ce să te iei de cineva, așa. Uite ajung și eu la bătrânețe, adică nu m-am luat toată tinerețea mea de cineva. Înnebunim la bătrânețe?”

Vica Blochina: „O babă n***** s-a luat de cel mai tare puști”

Mara Bănică: „Eu acum nu m-aș mai lua de nimeni”

Vica Blochina: „Eu sunt militantă. A pufnit-o, a plesnit-o pe doamna Roman peste ochi și s-a luat de acest puști care e absolut. Este cel mai… Eu mi-aș dori ca și copilul meu să fie…”

Mara Bănică: „Bă, și eu la fel. Eu am zis asta când l-am cunoscut. În sfârșit, ideea e că nu este vorba despre cât am citit sau nu am citit decât în cercul nostru intim de prieteni, sora noastră, dacă înțelegi ce vreau să spun”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vica Blochina, mesaj dur pentru Oana Roman

Și pe contul personal de Facebook Vica Blochina a avut căteva mesaje pentru Oana Roman. „S-a apucat Oana Roman să discute despre Selly, care este idolul mamelor, și își doresc să aibă copiii ca el. Eu nu înțeleg cu ce tupeu poți să te iei de un puști atât de mișto, atât de iubit și atât de cuminte, doar pentru a fi în centrul atenției.

Recomandări Cine a fost Anastasia, fetița după care a fost denumită legea care îi înfundă pe criminalii de la volan. „Sper să-i pună pe mai mulți șoferi pe gânduri. Deși ce vedem acum n-o dovedește”

S-au terminat acum scandalurile cu bărbatul tău și acum te-ai luat de Selly. Apropo, câte cărți a citit soțul tău? Așa am și eu o mică curiozitate, că dacă tot ai așa pretenții să fii femeie educată și citită. Bănuiesc că, iei pe unul lângă tine tot atât de citit și educat. (…) Minți o populație întreagă cu ceaiurile de slăbire, dar de fapt te slăbești cu aplicațiile, că doar ne cunoaștem”, i-a transmis Vica Blochina pe rețelele de socializare vedetei.

Ce a declarat, pe larg, Oana Roman despre Selly

„Și apropo de asta, pe mine băiețașul ăsta (n.r. – Selly) mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. În această situație își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună.

Asta e ceea ce transmite acest băiețaș, după, are tupeul să dea lecții despre educație. Educația nu este un lucru care ține doar de casă și de școală. Aristotel (nu cred că el știe cine este Aristotel) spunea că educația ține de responsabilitatea publică și nu doar privată.

Recomandări O instituție-cheie a României plătește șoferi de aproape doi ani, dar nu are mașini. Cât câștigă și ce fac opt ore la muncă

Da, educația este un set de valori care vine din partea adulților către tineri, dar este și responsabilitatea publică a societății. Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societate absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Adriana Bahmuțeanu a răbufnit după ce o gravidă a murit în spital. Ce acuze aduce medicilor

Viva.ro Ce meserie avea, de fapt, Maria Băsescu, înainte să îl cunoască pe Traian Băsescu. Puțini se așteptau la asta: 'Regret că...'

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Țeapă de mii de lei luată de o familie de români pe litoralul românesc: ”Primesc apeluri cu amenințări”

Știrileprotv.ro Cristian Tudor Popescu, despre șoferul drogat: O 'progenitură cretinoidă'. 'Adevărații făptuitori' sunt 'părinții ucigașului'

Observatornews.ro Medicii i-au făcut raze la plămâni, dar nu şi ecografie. Detalii halucinante despre femeia din Gorj, operată de hernie, fără ca nimeni să ştie că era însărcinată în 9 luni

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Ce s-a aflat despre Claudia Florescu de la Insula Iubirii, înainte de marea finală. Detalii neștiute din viața excentricei brunete