După ce ani de zile a condus o mașină Mercedes CLS în valoare de 100.000 de euro, Selly a făcut acum o investiție majoră. Și-a achiziționat un bolid Porsche 911 Turbo S, care are 650 de cai-putere. Pe Instagram, dar și pe YouTube, el s-a mândrit cu noua mașină.

Selly: „Este genul de mașină pe care să o poți conduce zilnic”

A postat mai multe fotografii, dar și un vlog filmat chiar la volanul noului său bolid. „Știu că v-am mai zis și că mă repet, dar sunt mega happy cu mașina asta (…) Asta o să fie mașina pe care eu o să o conduc zilnic, pentru că este genul de mașină pe care să o poți conduce zilnic, nu doar în weekend (…) Fraților, e o zi specială pentru mine și aștept să văd cum merge mașina asta și cât de brutală e”, a povestit Selly, într-un videoclip postat pe YouTube, conform Spynews.

Tânărul a făcut deja și prima întrecere cu noua mașină, pe o pistă de curse. Pe șosele, el spune că va avea mare grijă. „Ideea e că nu o să fac testul ăsta pe șosele, ci pe circuit. Până una alta, o să mergem frumos, civilizat (…)

Și, în general, vreau să fiu foarte grijuliu cu mașina asta, pentru că e o mașină sport, foarte brutală și vreau cât timp o să am să fie un timp lipsit de incidente. Vreau să învăț din greșelile mele și să fiu megagrijuliu cu ea. Când o vând, vreau să nu aibă nicio zgârietură. Chiar o să am grijă de ea. O iubesc, jur. Simt că mă reprezintă”, a mai spus vloggerul, pe YouTube.

Selly locuiește cu chirie în București

În prezent, Selly locuiește cu chirie, alături de Smaranda, iubita lui, într-un apartament dintr-un cartier rezidențial. Aproape 30.000 de euro a plătit pe an chirie. „În momentul de față, pentru apartamentul în care locuiesc plătesc o chirie de 2.050 de euro plus TVA. La chestia asta se adaugă și alte sume, precum 100 de euro locul de parcare pe lună, plus TVA și acolo, plus 200 de euro pe lună pentru parasolarul de pe balcon, și aici plus TVA, așadar, 2.350 de euro pe lună plus TVA pentru locul ăsta în care eu stau cu chirie.

Într-un an, în care stau aici, eu cheltui practic 28.200 de euro, plus TVA. O grămadă de bani, o sumă foarte mare de bani. Așadar, de ce să plătesc an de an acești bani și la final să nu am nimic?”, a spus el pe YouTube, în toamna lui 2021.

De ce Selly nu voia să își cumpere propriul apartament în București

Tot pe YouTube, întrebat de ce nu își cumpără propria casă, vloggerul a susținut că nu poate bloca o așa sumă într-un imobil, preferă să investească într-o afacere profitabilă. „Cei care au construit acest cartier, ansamblu, dacă ar fi să punem o valoare, să ne gândim cât ar costa dacă ar fi să cumperi apartamentul ăsta, lunând în calcul zona, luând în calcul toate facilitățile apartamentului, complexului, eu aș estima valoarea lui undeva la 500.000 de euro, plus TVA.

Asta e valoarea pe care eu aș estima-o. Să presupunem că acest apartament s-ar fi putut cumpăra sau apartamente similare cu acesta, de ce nu am ales să cheltui direct 500.000 și să am un bun care să îmi aparțină mie și să rămân cu el versus să plătesc vreo 30.000 de euro în fiecare an și când plec de aici să nu rămân cu absolut nimic?

Pentru că nu mi se pare inteligent să blochezi 500.000 de euro într-un apartament în care tu stai. Ăla e un apartament care nu îți produce bani în mod activ, singurul mod în care ar produce e când îl vinzi, poate că piața va crește și vei avea un profit din vânzarea lui. Ce poți face cu cei 500.000 de euro? Poți să îi investești și să își producă bani mult mai mulți decât un apartament.”, a explicat acesta la momentul respectiv.