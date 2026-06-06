Aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY a început săptămâna finală din cel mai dur format de televiziune, Survivor. Din opt concurenți au mai rămas șase, iar pentru aceștia, totul este mai dur și mai surprinzător, în ultimele ediții!

Primul joc al serii i-a adus pe cei opt, pentru prima dată, față în față cu structura Individualelor! Deciși să demonstreze că și-au meritat locul atât de departe, au dat totul pe traseu. Cu intrări multiple, cu multă oboseală și cu puțin noroc, rând pe rând și-au auzit numele pe lista calificaților, cu o excepție. Cristi Boureanu, fostul membru din tribul Faimoșilor, a fost cel care nu a reușit să ajungă la numărul de puncte necesar și flacăra i-a fost stinsă!

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Spre surpriza tuturor, cea care l-a urmat pe lista eliminaților, la finalul celui de-al doilea joc al zilei, a fost o altă fostă componentă din echipa roșie – Andreea Munteanu. Titirezul, după cum i-au spus colegii, a ajuns la punctul decisiv chiar cu persoana care i-a fost cea mai apropiată, Patricia Vizitiu, iar cea din urmă a smuls victoria care a propulsat-o în semifinală și a trimis-o acasă pe gimnasta premiată de atâtea ori la cel mai înalt nivel.

Trei foști Faimoși, Bianca Giurcanu, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu, și trei foști Războinici, Bianca Stoica, Lucian Popa și Ramona Micu, sunt cei care pot scrie istorie în acest an! Fiecare dintre cei șase are un singur gând – calificarea în marea finală și de acolo lupta pentru trofeu și marele premiu de 100.000 de euro. Pentru cine se va stinge flacăra cu doar o zi înainte de ultimele provocări?

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