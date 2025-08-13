Serghei Mizil, unul dintre cele mai carismatice și controversate personaje din showbizul românesc, a reușit din nou să capteze atenția publicului. Invitat recent în emisiunea „Dan Diaconescu în direct”, concurentul de la Asia Express a oferit un spectacol memorabil, cu declarații acide, povești savuroase din perioada comunismului și… o dezvăluire complet neașteptată.

„Chemați-vă rudele, vecinii și prietenii, facem acum prim-plan pe Serghei Mizil. Momentul de aur al televiziunii postdecembriste. Doamnelor și domnilor, Serghei Mizil în toată splendoarea sa! Inteligența artificială, până acum nu l-ați văzut pe el”, spune Dan Diaconescu.

Serghei Mizil s-a dezbrăcat în emisiunea lui Dan Diaconescu

După mai bine de șase ore de discuții intense, care au trecut de la politică la amintiri din tinerețe, Serghei a surprins audiența și chiar pe gazda emisiunii, dezbrăcându-se în direct. Sub haine, acesta purta un aparat medical, moment care l-a lăsat fără cuvinte pe Dan Diaconescu.

„Sunt conectat la inteligența artificială și nu poate să mă aresteze nimeni, nu poate să mă încurce pentru că am aici imprimat totul. Tot ce am vorbit, nu am vorbit eu. Am fost pus de inteligența artificială. Nu puteți să vă luați de mine. Mi-ați închis degeaba Facebook-ul pentru că nu vorbesc eu, vorbesc roboții din mine”, susține Serghei Mizil în cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu, potrivit cancan.ro.

„Deci inteligența artificială a ajuns până aici”, a exclamat prezentatorul, uimit de aparatura prezentată. Serghei, cunoscut pentru umorul său, a profitat de moment pentru a glumi, spunând că așa va evita criticile pentru replicile mai „acide” din timpul emisiunii.

