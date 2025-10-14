După succesul uriaș al celor trei sezoane anterioare, dar și al prequelului „Regina Charlotte: O poveste Bridgerton”, noul capitol promite să readucă eleganța, scandalurile și romantismul care au transformat seria într-un fenomen global.

Prima jumătate a celui de-al patrulea sezon va fi disponibilă din 29 ianuarie 2026, iar a doua parte va apărea pe 26 februarie 2026!

Benedict Bridgerton devine centrul poveștii de pe Netflix

În cel de-al patrulea sezon, reflectorul se mută asupra lui Benedict Bridgerton (Luke Thompson), al doilea fiu al familiei și poate cel mai boem dintre toți. Deși frații săi, Anthony și Colin, și-au găsit deja fericirea conjugală, Benedict Bridgerton pare reticent în a-și urma exemplul. Totul se schimbă însă când o întâlnește pe misterioasa domnișoară în argintiu, la un bal mascat organizat chiar de mama sa.

Noul sezon promite un mix de pasiune, umor și intrigă socială, specifice universului „Bridgerton”. Serialul va avea opt episoade, filmate în Londra, iar echipa de producție îi reunește pe Jess Brownell (showrunner și producătoare executivă) și pe Shonda Rhimes, creatoarea francizei, alături de Betsy Beers, Tom Verica și Chris Van Dusen.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Fanii vor regăsi chipuri familiare, precum Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton) și Golda Rosheuvel (Regina Charlotte).

Sezonul 4 al serialului aduce personaje noi

Sezonul 4 aduce personaje noi, printre care Yerin Ha (Sophie Baek), Isabella Wei (Posy Li) și Katie Leung (Lady Araminta Gun), care vor adăuga prospețime și mister universului londonez al secolului al XIX-lea.

Pe lista distribuției recurente se mai află și Simone Ashley (Kate Sharma), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury) și Julie Andrews, care revine cu vocea inconfundabilă a doamnei Whistledown, cronicarul secret al societății londoneze.

Lansat în anul 2020, „Bridgerton” a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite seriale Netflix din toate timpurile, redefinind modul în care publicul percepe drama de epocă. Franciza a inspirat moda, muzica, literatura și chiar experiențe live, precum „Balul Reginei: O experiență Bridgerton”, un eveniment interactiv care a cucerit fanii din marile capitale.

Succesul global al seriei a transformat numele „Bridgerton” într-un brand de lifestyle, iar Netflix și Shondaland par hotărâte să extindă universul pe termen lung. Cu un nou sezon în producție și o bază de fani în continuă creștere, povestea familiei Bridgerton promite să rămână un reper al romantismului modern reinterpretat.

Sezonul 4 din „Bridgerton” va debuta pe Netflix în două părți: pe 29 ianuarie și 26 februarie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE