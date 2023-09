Shakira s-a destăinuit despre impactul emoțional pe care l-a avut despărțirea de Gerard Piqué asupra ei. Superstarul columbian – a cărui poveste de dragoste de 12 ani cu fostul fotbalist profesionist s-a încheiat într-un mod scandalos în iunie 2022 – a dezvăluit că încă „exorcizează unii demoni” într-un nou articol pentru Billboard.

„Am trecut prin mai multe etape: negare, furie, durere, frustrare, furie din nou, durere din nou”, a declarat ea pentru publicație. „Acum mă aflu într-o etapă de supraviețuire. Ca și cum ar fi să îți scoți capul deasupra apei. Și este o etapă de reflecție”.

Despărțirea Shakirei a devenit publică și l-a acuzat de infidelitate pe Gerard Piqué. Pentru sursa mai sus-menționată, ea a declarat că adevăratul ei vis a fost să își crească copiii alături de tatăl lor.

„Prioritatea mea a fost casa mea, familia mea. Am crezut în «până când moartea ne va despărți». Am crezut în acest vis și am avut acest vis pentru mine și pentru copiii mei. Părinții mei sunt împreună de, nu știu, 50 de ani, și se iubesc ca în prima zi, au o dragoste unică. Așa că știu că este posibil”, a spus ea. „Este ceea ce mi-am dorit pentru mine și pentru copiii mei, dar nu s-a întâmplat. Dacă viața îți dă lămâi, trebuie să faci limonadă. Asta fac eu: fac limonadă.”

Shakira îl umilește din nou pe Gerard Pique

Shakira a dedicat o melodie nouă, „El Jefe”, cu Fuerza Regida, lui Lili Melgar, bona care ar fi descoperit aventura lui Gerard Piqué.

La finalul videoclipului piesei „El Jefe” – care a fost lansat miercuri – cântăreața „She Wolf” o salută pe Melgar, care apare, de asemenea, pentru scurt timp în videoclip, în timp ce Shakira o salută.

Videoclipul a generat multă agitație online, unde s-au răspândit zvonuri potrivit cărora Piqué ar fi concediat-o pe Melgar fără indemnizație de concediere după ce îngrijitoarea a aflat despre aventura sa cu Clara Chía Martí. Se zvonește că Shakira i-a plătit ulterior lui Melgar salariul pierdut din propriul buzunar.

În timpul melodiei, Shakira spune: „Lili Melgar / Acest cântec este pentru tine, pentru că nu ai primit indemnizația de concediere”, potrivit Remezcla, care a tradus versurile din spaniolă în engleză.

Shakira și Fuerza Regida au lansat piesa – care simpatizează cu membrii suprasolicitați și prost plătiți ai clasei muncitoare – la mai bine de un an de la despărțirea de Gerard Pique. Cântăreața, în vârstă de 46 de ani, și atletul spaniol, în vârstă de 36 de ani, au fost împreună timp de aproximativ 12 ani și au împreună doi copii, Sasha Piqué Mebarak, în vârstă de 8 ani, și Milan Piqué Mebarak, în vârstă de 10 ani.

Nu este prima dată când Shakira se folosește de muzică pentru a-l umili pe fostul ei iubit. La începutul acestui an, câștigătoarea premiului Grammy a colaborat cu DJ-ul argentinian Bizarrap pentru o piesă în care îi atacă atât pe Piqué, cât și pe Martí, despre care s-a aflat că se întâlnește cu fostul fotbalist după ce el și Shakira s-au despărțit.

Săptămâna trecută, Shakira a primit un premiu pentru întreaga carieră și a oferit un spectacol electrizant la MTV Video Music Awards. În timp ce ținea premiul, Shakira le-a mulțumit fanilor săi și comunității latino-americane pentru că au inspirat-o și au susținut-o „la bine și la rău”.

„Vă mulțumesc foarte mult că sunteți armata mea”, a spus ea, „și că m-ați ajutat să lupt în toate bătăliile mele”.

