Recent, Shakira anunța că părăsește definitiv Barcelona, după ce s-a despărțit de Gerard Pique. Cântăreața s-a mutat în Miami alături de cei doi băieți ai săi, unde a dorit să înceapă o viață nouă și să stea departe de fostul partener.

Pique a plecat miercuri, 26 aprilie, la Miami pentru a se întâlni cu copiii lui. El a călătorit fără iubita sa, Clara Chia, deși, scrie sport.es, Shakira nu ar fi avut o problemă ca aceasta să-l însoțească.

Când a ajuns acolo, între fostul fotbalist și Shakira ar fi izbucnit o cearta, iar fratele cântăreței ar fi sărit în apărarea ei. Între cei doi bărbați ar fi avut loc o bătaie, iar Poliția a intervenit pentru a aplana conflictul.

„Shakira a avut o ceartă aprigă cu fostul ei iubit, iar discuția ar fi devenit atât de violentă încât Tonino, fratele cântăreței, ar fi sărit la bătaie cu Pique pentru a-și apăra sora. Potrivit zvonurilor, Poliția a trebuit să intervină pentru a opri altercația”, a declarat Verónica Bastos, citată de Mundo Deportivo.

Fosta iubită a lui Gerard Pique a cerut ca cei doi băieți ai săi să nu fie urmăriți pe stradă de către jurnaliști, astfel ca micuții să ducă o viață normală. De asemenea, ea a subliniat că Milan și Sasha au trecut printr-o perioadă foarte grea, după ce tatăl lor le-a părăsit mama pentru Clara Chia Marti.

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani, iar fostul fotbalist are deja o relație cu o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia Marti. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și l-a umilit în melodiile sale recent lansate.

Shakira s-a despărțit de Gerard Pique în vara anului trecut, după ce a aflat că fostul fotbalist avea o relație în paralel cu o studentă din Barcelona. În interviul pe care l-a acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa, cântăreața a spus tot ce avea pe suflet.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.

