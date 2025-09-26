În vara aceasta, emisiunea de la PRO TV a împlinit 10 ani, timp în care show-ul a avut mai mulți prezentatori. Însă, cum în prezent echipa este formată din Shurubel (Andrei Lăcătuș), Bogdan Ciudoiu și Lili Sandu, am vrut să aflăm de la aceștia cum se înțeleg între ei.

Libertatea a stat de vorbă cu Shurubel (Andrei Lăcătuș), care a fost rugat să-i caracterizeze pe colegii lui: Bogdan Ciudoiu și Lili Sandu. Prezentatorul de la „Vorbește Lumea” nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a vorbit despre cei doi.

„În primul rând, aș vrea să încep cu Bogdan Ciudoiu, pentru că omul ăsta e pe capul meu de 20 de ani, aproape. Și nu cred că mai scăpăm unul de altul. Cred că am ajuns să ne continuăm propozițiile, să ne citim gândurile și să ne știm și glumele foarte bine. E nașul meu, e familia mea, e un om în care aș avea încredere la orice oră, din zi și din noapte.

În Lili Sandu aș avea încredere undeva de la ora 06.00, de când se trezește ea. În rest, nu vreau să o trezesc noaptea, pentru că știu că oricum doarme puțin. Fiind mamă, e un job care îi ocupă tot timpul când nu este la platou. Și știu că este o mamă foarte preocupată de copilul ei, e o mamă care are foarte multă grijă de Thomas. Și pe lângă faptul că e mamă acolo, mai e și soră mai mare pentru noi. Și așa aș caracteriza-o: este sora noastră mai mare, care are grijă de noi în situațiile în care noi suntem imaturi. Și crede-mă că sunt destule astfel de situații”, a spus Shurubel (Andrei Lăcătuș) în exclusivitate pentru Libertatea.

