Mama concurentei de la Românii au talent a fost profesoară de sport și gimnastică, iar tatăl ei a fost de profesie fizician și muzician amator, el a cântat la pian și clarinet. Pentru Silke Pan, acest talent este un dar de la Dumnezeu. S-a antrenat la Școala Națională de Circ din Berlin și apoi a lucrat aproximativ 15 ani ca trapezist și contorsionist.

Cel mai greu moment pentru ea în anul 2007, atunci când lucra cu soțul ei, Didier Dvorak, la trapez, iar acesta nu a mai prins-o. În acel an, Silke Pan a pierdut tot ce avea și timp de 4 ani a trăit cu datorii mari, asta pentru că asigurarea ei de accident nu acoperea cheltuielile necesare, potrivit PRO TV. Este, conform cercetărilor ei și a opiniei multor alții, primul artist paraplegic care a interpretat un act solo de handstand.

În ediția de vineri, 3 martie, Silke Pan și-a spus povestea la Românii au talent și a reușit să impresioneze jurații cu momentul ei. În urma accidentului suferit, ea a ajuns în scaun cu rotile și nu își mai simte șoldurile și picioarele.

„E soțul meu. Ne-am cunoscut în urmă cu 20 de ani. Am fost artistă de circ, contorsionistă și trapezistă. Am avut un accident în anul 2007. Lucram împreună la trapez, dar nu m-a prins. Asta e tot. De atunci, eu sunt paralizată de la talie în jos. Nu îmi simt și nu îmi pot mișca șoldurile și picioarele. Viața mea s-a schimbat complet. E o altă viață. Simți că ești captivă în propriul corp.

„Mâinile mi-au înlocuit picioarele. A fost de parcă nu aș mai fi avut niciun handicap”

După accident, nu puteam să stau jos fără să cad. Am încercat multe lucruri imposibile și am uitat de trecut. S-a terminat, dar am iubit mereu circul. Mi-am rugat bodyguardul și soțul să mă ridice în poziția asta. Era ceva incredibil, pentru că mâinile se mișcau singure și căutau echilibrul. Eram surprinsă! Atunci am știut, după atâția ani, că pot să mă țin câteva secunde în mâini, având o placă de snowboard prinsă de mine, să mă mențin rigidă. Știam că e începutul unei noi vieți. M-am antrenat în fiecare zi. Nu mă așteptam să fie posibil. În ziua aceea am plâns de bucurie. Mâinile mi-au înlocuit picioarele. A fost de parcă nu aș mai fi avut niciun handicap. Acum sunt recunoscătoare vieții. Vreau să le arăt oamenilor că și dacă te simți dezavantajat, trebuie să continui să îți urmezi visurile”, a povestit Silke Pan în emisiunea de la PRO TV.

Silke Pan a demonstrat în vineri seară la Românii au talent 2023 că nimic nu este imposibil, trebuie doar să ai o dorință puternică de a reuși. „Ce ne-ați arătat nouă aici e un triumf al omului!”, au spus jurații show-ului de talente de la PRO TV.

„Faptul că tu ai revenit, a fost un exemplu pentru oameni. Aveți toată aprecierea mea și vă mulțumesc”, a spus Andra, vizibil emoționată de ce a văzut pe scenă.

