Simona Hapciuc a mers în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, unde a povestit ce anume a adus-o recent pe prima pagina a ziarelor. De câteva zile, ea e protagonista unui scandal intens mediatizat, fosta asistenta TV fiind de ceva vreme într-un conflict cu Nasrin Ameri, prezentatoarea de la „Star Matinal”.

Invitată în platoul emisiunii prezentate de Teo Trandafir, fosta concurentă și-a spus partea ei de poveste. Simona Hapciuc confirmă că a existat o ceartă, însă ea susține că nu ar fi fost vorba și despre violență fizică, așa cum s-a spus inițial.

„Vreau să încep prin a spune că eu am fost scandalizată de titlurile din ziare și într-adevăr, o ceartă a fost, dar nu a fost mai mult decât o ceartă! (…) Nu am să știu niciodată de la ce a plecat”, își începe dezvăluirile Simona Hapciuc.

Conflictul dintre cele două foste colege ale aceleiași emisiuni s-a dezvoltat în timp, iar lucrurile au luat o turnură alarmantă.

„Ideea este că la mine se adunaseră foarte multe și că eu deja ajunsesem să mă rog de șefii mei să mă dea afară (din emisiune – n.r.). Ajunsesem la terapie din cauza ei (a colegei de emisiune – n.r.) Aveam momente când plecam de la emisiune, ajungeam acasă și plângeam. M-a găsit fiul meu plângând în baie”, acestea sunt o parte din mărturisirile făcute de Simona Hapciuc.

Simona Hapciuc: „Fiind foarte nervoasă am început să o înjur”

Fosta asistenta TV a povestit cu lux de amănunte și cum au decurs evenimentele în ziua în care lucrurile „au dat pe-afară”. Deși inițial a spus că nu a fost vorba de violență, Simona Hapciuc a recunoscut că a împins-o pe Nasrin Ameri, însă după ce prezentatoarea ar fi ridicat mâna să o lovească. Înainte de aceste agresiuni fizice, fosta concurentă de la „Survivor România” mărturisește că a înjurat-o pe colega ei, după ce aceasta ar fi atacat-o verbal.

„În ziua respectivă au avut două atacuri din partea ei. (…) În pauza de publicitate ne-am dus în baie. Și asta a fost greșeala mea, faptul că fiind foarte nervoasă am început să o înjur (…) Moment în care ea a încercat să-mi dea cu palma și eu am prins-o de mâini și am împins-o. În momentul în care am împins-o, ea a început să țipe. Presa a scris că eu am tumefiat-o la față, dar ea peste trei zile a fost în emisiune. Nu știu dacă au venit ambulanțe, pentru că eu am plecat. (…) Pe de o parte eu am plecat foarte fericită din emisiune (…) Toată lumea a văzut că am plecat cu zâmbetul pe buze (…) Nu a existat absolut nicio palmă pe care i-am dat-o (…) Nu știu de povestea cu ambulanțele, pentru că m-au dat afară și mi-au spus să plec”, a mai dezvăluit Simona Hapciuc la „Teo Show”.

Nasrin Ameri este una dintre vedetele vechi ale postului Antena Stars și este o prezență extrem de discretă. Până acum, prezentatoarea TV nu a făcut nicio declarație despre conflictul în care este implicată. De asemenea, despre Nasrin Ameri se știe că nu este o persoană conflictuală, iar scandalul cu Simona Hapciuc a surprins pe toată lumea.

