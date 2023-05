După ce a participat la Survivor în 2021, emisiunea care pe atunci era difuzată la Kanal D, Simona Hapciuc s-a bucurat de un adevărat succes pe micul ecran. A fost prezentatoare și la Antena Stars, a fost invitată la mai multe emisiuni, iar acum e antrenoare de kickboxing și prezentatoare a galelor RXF MMA.

„Este o perioadă bună profesional. S-a întâmplat să primesc multe proiecte din toate direcțiile și să mă fac remarcată. Prezint Gala RXF, tombolele.

Am primit o ofertă de job în Dubai. O să am ocazia să mă mut acolo. Voi lucra pentru fostul meu iubit la firma lui”, a spus Simona Hapciuc, care face mărturisiri și despre viața ei personală.

Simona Hapciuc: „Iubire există între noi, eu îl iubesc”

E în continuare îndrăgostită de fostul iubit arab, care e căsătorit. „Iubire există între noi, eu îl iubesc. Pot spune că el a fost iubirea vieții mele și cel mai important bărbat din viața mea. Și Dimi (n.r. – fiul ei ) îl iubește, îl idolatrizează.

Recomandări Mircea Geoană a anunțat că va ajuta, omenește, familia cumnatului urmărit general Ionuț Costea, condamnat pentru corupție. Cine ajută însă familiile românilor plecați să muncească, nu ca să fugă de închisoare?

Iubire există între noi, eu îl iubesc. Pot spune că el a fost iubirea vieții mele și cel mai important bărbat din viața mea. Dar știi ce este, iubirea noastră a ținut un an și jumătate. Iubirea aceea mare în care faci orice pentru el, fugi și la capătul lumii”, a spus Simona Hapciuc, care ar renunța la viața în România pentru bărbatul de care e îndrăgostită.

Acesta are afaceri în Dubai, acolo locuiește și cu familia, cu soția lui și copiii. „El are o firmă acolo, deține o firmă de construcții. El construiește clădiri de birouri. Mi-a spus să vin la el, să plec din România. Luasem în calcul să mă mut. Apoi a venit proiectul de la RXF despre care am crezut că este un proiect de câteva luni.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„El este însurat, dar știi cum este la arabi. Să aibă a doua nevastă, a treia nu este o problemă”

Se pare că proiectul s-a întins pe un an. Eu îmi doresc să plec din România în condițiile în care să îl cresc pe Dimi (n.r. – fiul ei ) într-un alt mediu decât aici. Eu și fostul meu suntem buni prieteni. Și el are copii. Are trei fete și vorbim mult și pe partea de parenting”, a mai spus Simona Hapciuc, căreia nu îi pasă că acesta e bărbat însurat.

Recomandări REPORTAJ. „Turcul pleacă în Europa, se bucură de democrație, dar spune că e mai bine dincolo”. Al doilea tur de alegeri, prin ochii „micului Istanbul” din București

Ar accepta să fie a doua lui soție, ea nu crede în monogamie. „El este însurat, dar știi cum este la arabi. Să aibă a doua nevastă, a treia nu este o problemă. Nici la mine nu este. El m-a întrebat dacă vreau să mă mut acolo, dacă vreau să-mi schimb religia. Eu nu sunt atașată de nicio religie. Nu aș simți că aș face un sacrificiu. În trecut nu exista monogamie. Monogamia a apărut acum 600 de ani de când biserica a impus asta. Eu nu cred în monogamie. În viață nu aparții nimănui. Singur te naști, singur mori”, a mai zis ea pentru Fanatik.

Playtech.ro Lovitura primită de Mircea Geoană. Puțini se așteptau, reacția oficialului NATO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Costi Diță și casa de modă „Las Fierbinți”. Câte treninguri are Giani? „Unele sunt unicat”. EXCLUSIV

FANATIK.RO Planta din Africa pe care românii o pot cultiva în țară și cu care vor da lovitura în viitorul apropiat. Nu e afectată de secetă și înlocuiește cu succes porumbul

Știrileprotv.ro Topul celor mai puternice 10 armate ale lumii în 2023. Surprinzător, pe ce loc se află România

Observatornews.ro Reacţia unei cliente când vede cât a ajuns să coste un pui de ţară. ''Obrazul subţire cu cheltuială se ţine''

Orangesport.ro Gestul controversat făcut de Paul Iacob după gol! "Să nu fie cumva adresat lui Mutu". Colegii au încercat să-l acopere, dar camerele l-au surprins | VIDEO

Unica.ro Fiica lui Smiley și a Ginei Pistol, show la nuntă: 'Josephine a dansat balet, s-a făcut cerc în jurul ei' / Foto exclusiv