După 14 ani de căsnicie, Simona Pătruleasa a învățat o mulțime de lucruri. Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit care sunt lecțiile pe care le-a învățat de la soțul ei, dar și ce sacrificii a făcut pentru această relație. Sunt împreună de 17 ani și au trecut împreună prin multe, însă niciodată nu au renunțat să lupte pentru familia lor.

„De-a lungul timpului, mi-am dat seama că poți ajunge foarte ușor la conflict. Este foarte important să fii atent la ce spui, cuvintele pot să fie foarte dureroase, pot răni și este greu să ștergi ceea ce ai spus. Încercăm să fim mereu echilibrați, să nu ne certăm, în niciun caz nu ne jignim. Ne respectăm, asta este cel mai important. Și în pandemie, considerată o piatră de hotar pentru multe relații, noi nu am avut nicio problemă. De când suntem împreună, de 17 ani, am fost despărțiți doar trei zile, în primele luni de relație. În rest, nu am stat nicio zi, nicio noapte unul fără celălalt. Noi nu ne plictisim, am petrecut mult timp împreună. Și când stăm și ne uităm la un film, fără să scoatem un cuvânt, nu ne plictisim. Pentru noi, acela este un timp frumos și valoros. Ne plac aceleași filme, ascultăm aceeași muzică. Ne bucurăm de lucrurile simple, că putem savura împreună o înghețată, că suntem sănătoși, că mergem la un film”, a declarat Simona Pătruleasa pentru VIVA!.

Căsnicia lor a fost greu încercată, însă împreună au reușit să treacă peste orice greutate. Vedeta recunoaște că ea a fost cea care s-a consumat mai mult, în timp ce soțul ei îi era sprijin necondiționat.

„Când le-am trăit, mi s-au părut mai grele, m-am consumat mult, dar Sabin a fost mai detașat, nu-l afectau atât de mult și încerca să îmi ridice și mie moralul, să mă întărească. El a fost mai puternic și datorită lui am trecut mai ușor peste toate. Ne-am sprijinit reciproc, însă el a fost pentru mine un sprijin mai mare”, a mărturisit Simona Pătruleasa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Lucrurile dificile ne-au sudat, de fapt, relația”

Prezentatoarea de la Kanal D formează un cuplu cu Sabin Ivanof din anul 2005, iar trei ani mai târziu, în iulie 2008, au decis să se căsătorească. Simona Pătruleasa și-a dorit foarte mult un copil, însă un urma unor analize pe care le-au făcut, vedeta a aflat că nu poate deveni mamă. Soțul ei i-a fost alături necondiționat.

„În atâția ani, sunt momente în care te gândești la unele aspecte mai puțin plăcute. Când nu reușeam să devin mamă, mă gândeam că Sabin merită să trăiască experiența asta, mă simțeam vinovată, mi se părea nedrept față de el să nu aibă copii, doar pentru că eu nu pot. Au fost momente dificile, însă, din fericire, am reușit să trecem peste ele. Dar lucrurile dificile ne-au sudat, de fapt, relația”, a mai povestit Simona Pătruleasa pentru sursa mai sus menționată.

Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof au împreună o fetiță pe nume Ingrid, care a venit pe lume în anul 2011. Pentru a rămâne însărcinată, vedeta a apelat la tratamente și la fertilizare in vitro. Prezentatoare a pierdut o sarcină în urmă cu mai mulți ani, atunci când fiica ei avea doar 5 ani.

GSP.RO Gestul unui comandant rus, după ce a fost capturat în Ucraina. Reacția lui face înconjurul lumii

Playtech.ro Amendă colosală pentru Antena 3, condusă de Mihai Gâdea. CNA a fost fără milă

Observatornews.ro Ce se întâmplă cu certificatul verde și formularul de localizare PLF, după ce starea de alertă încetează

HOROSCOP Horoscop 9 martie 2022. Fecioarele ar fi bine să se liniștească, să-și potolească gândurile și să își păstreze mintea limpede

Știrileprotv.ro Țara din Europa care refuză NATO. Anunțul făcut de premier

Telekomsport Super iahtul secret al lui Putin. FOTO | Descoperire uluitoare într-un port din Europa. Cum arată ambarcaţiunea şi cât costă

PUBLICITATE MODIVO ne încurajează să ne iubim unicitatea prin campania „Celebrate Yourself”