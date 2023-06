La prima oră a dimineții, Smiley și Gina Pistol s-au îmbarcat în avion cu destinația Franța. Cei doi îndrăgostiți petrec acum luna de miere departe de România, dar și de cei dragi și de fiica lor, căci Josephine a rămas acasă, nu i-a însoțit în vacanță.

Smiley și Gina Pistol, lună de miere în sudul Franței

Proaspeții căsătoriți au și postat primele imagini din vacanță. Smiley și Gina Pistol au distribuit o serie de clipuri video și poze cu peisajul de unde sunt cazați, au pozat natura, arhitectura locului, semn că totul e pe placul lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cei doi vor petrece aproximativ 10 zile în sudul Franței. „O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță.

Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”, spunea Smiley pentru PRO TV înainte de plecarea în luna de miere.

Recomandări Doi lideri de mari confederații sindicale critică „declarațiile amenințătoare” ale lui Iohannis și spun că nu au reușit să comunice cu el: „A refuzat sistematic orice discuție”. Când a discutat ultima oară cu sindicatele

În același interviu, artistul a mai recunoscut că nu știe cât timp liber o să aibă vara aceasta, căci are multe cântări și proiecte. „Vara asta e complicată pentru mine. Am foarte multe concerte vara asta deja contractate și n-aș avea timp. După aia încep Vocea României.

E complicat, nu, n-am timp să fac o lună, facem zece zile, mergem zece zile acolo și după aia ne întoarcem, și eu sunt înapoi la muncă. Gina începe proiectele ei, are proiectele ei și da, o să avem multă muncă. Nu cred că mă mai opresc până în ianuarie la anul”, a mai zis el.

Smiley, declarații după nunta cu Gina Pistol, eveniment la care au avut 300 de invitați

Pe 27 mai, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit. La petrecere, ei au avut peste 300 de invitați printre care și multe vedete de la noi. „Pentru noi a fost un eveniment special, evident, cu însemnătate nu numai așa a fost cu o însemnătate spirituală, că de aia am făcut nunta, am vrut să ne căsătorim în biserică. A fost un eveniment senzațional din punctul nostru de vedere. Ne-am simțit extraordinar de bine”, a spus el.

Și a continuat: „Toți oamenii care au lucrat ca acest eveniment să fie de vis, așa cum credem și noi că a fost, și-au făcut treaba excepțional, începând de la oamenii care au organizat nunta până la oamenii care au făcut toată treaba asta bună la locație, la oranjerie. A fost fantastic tot.

Recomandări VIDEO. Cum au ajuns o fostă jurnalistă și un consul francez să aibă grijă de peste 120 de urși: „Dacă nu-i luați, îi împușcăm. Puteai să refuzi?”

Oamenii și chelnerii, absolut toată lumea care a participat activ la nunta asta să organizeze, și-au făcut treaba fantastic de bine. Toți care au cântat, invitații, și-au făcut treaba senzațional, adică treaba lor era să distreze invitații. S-au simțit foarte bine, s-au distrat. Acum primim și noi feedback de la toată lumea și, până acum, am primit doar feedback foarte bun”.

Playtech.ro Ce l-a DERANJAT teribil pe Regele Charles, în România! Nu s-a putut abţine, ce s-a întâmplat în Valea Zălanului

Viva.ro Cine este și cum arată Lisa Sandra, soția lui Adrian Despot. Sunt căsătoriți de 20 de ani

PUBLICITATE Dr. Suto Monika, despre puterea imaginilor. Ce a descoperit la o tomografie

FANATIK.RO Garsoniera din România care se vinde la un preț mai mic decât un loc de parcare. E decomandată și mobilată complet

Știrileprotv.ro O bucureșteancă l-a dat în judecată pe Regele Charles. Ce a cerut instanței

Observatornews.ro Ce spun vecinii despre femeia găsită moartă, într-un sac de plastic din lada patului. Mirosul era deja insuportabil în blocul din Sectorul 4. Primele ipoteze

Orangesport.ro BREAKING NEWS | Promovarea a adus încă doi acţionari la Dinamo! Conducerea a confirmat că vor investi: "Au făcut business în România"

Unica.ro Primele imagini de la America Express 2024! Ce au observat fanii în pozele de la primul careu