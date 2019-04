„Am luat niște trânte… la una țin minte că eram la o competiție în Germania, dansam, și nu știu cum mergeam cu spatele cu partenera și de-o dată mi-am văzut picioarele în față. Am dat peste unul, zbang pe spate, nu mai puteam sa respir.”, spune Mihai, iar Andi continuă: ”Eu am pățit-o când eram mai mic, la fotbal. Am venit la o centrare alergând, am ratat, n-am atins cu capul și m-am gândit să mă opresc și să mă apuc de bara de sus. M-am apucat de bară și mi-au luat-o picioarele înainte până am devenit paralel cu pământul. N-am mai reușit să mă țin, mi s-au desprins mâinile, am picat fix pe spate și acolo am rămas două minute.”.

Fiind inspirați din ce în ce mai mult de concurenți, Smiley și Pavel decid să învețe balet de la un grup de micuțe balerine. „I se potrivește poziția 5 lui Smiley? Da, e de râsul lumii, nu? Ar putea face balet?”, le întreabă Pavel. Fetițele fac tot posibilul să-i învețe câteva mișcări. În ediția din 12 aprilie, Smiley și Pavel Bartoș au dat Golden Buzz, la „Românii au talent”, sezonul 9

