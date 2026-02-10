Prim verdict favorabil la Curtea de Apel București pentru Dacian Dragoș

UPDATE ora 15.40: CAB a anunțat că i-a dat dreptate judecătorului numit de Nicușor Dan la Curtea Constituțională în procesul intentat de avocata AUR referitor la cererea de anulare a decretului de numire.

„Admite cererea de sesizare CCR formulată de pârâtul Președintele României prin Administrația Prezidentiala, sesizează CCR cu excepția de neconstitutionalitate, respinge excepțiile inadmisibilității, tardivității, lipsei de interes și lipsei calității procesuale active a reclamantei ca nefondate, respinge cererea de suspendare ca nefondată”, au simplificat reprezentanții CAB decizia apărută pe portalul instanțelor. Hotărârea nu este definitivă și se poate face recurs în termen de 5 zile.

Aceasta este o victorie de etapă pentru Dacian Dragoș, pentru că mâine, 11 februarie, Curtea de Apel București trebuie să se pronunțe în al doilea dosar, cel referitor la cererea de suspendare a decretului de numire a lui, dar și a judecătorului Mihai Busuioc.

Foarte important, Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori, iar ședința CCR de mâine este pusă sub semnul întrebării dacă Stan nu vine.

Curtea de Apel judecă azi o primă sesizare AUR, iar CCR dă verdictul la pensiile magistraților pe 11 februarie

Decizia va fi anunțată pe portalul instanțelor.

Totul a început pe 4 ianuarie, când Libertatea a scris că avocata AUR Silvia Uscov a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al CCR, numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută, și a cerut suspendarea decretului pe motiv că Dragoș nu are cei 18 ani de vechime necesari. Avocata a procedat similar și în cazul lui Mihai Busuioc, judecător propus de PSD la Curtea Constituțională. Apoi, Uscov a revenit și a cerut și anularea decretelor de numire a celor doi la CCR, nu doar suspendarea decretelor.

Cererile de anulare a decretelor au primit termene diferite: Dacian Dragoş – 10 februarie, iar Mihai Busuioc – 20 martie. Este posibil însă ca CAB să decidă și amânări.

Pe scurt, în acest moment sunt două dosare deschise la Curtea de Apel București. Azi, 10 februarie, CAB ar putea da primul verdict, referitor la cererea de anulare a numirii lui Dacian Dragoș, iar mâine, 11 februarie, CAB urmează să dea al doilea verdict, referitor la cererea de suspendare a decretului de numire pentru ambii judecători.

Miza demersului AUR este extrem de importantă. Libertatea a fost prima publicație care a semnalat că, dacă CAB va admite cererea avocatei Uscov, activitatea CCR va fi blocată chiar când Curtea trebuie să se pronunțe asupra celui de-al doilea proiect de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Până acum, Curtea Constituțională a amânat de 4 ori decizia referitoare la al doilea proiect al pensiilor magistraților, adoptat în decembrie 2025 de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Următorul termen al CCR va fi mâine, 11 februarie, exact când Curtea de Apel se va pronunța pe a doua sesizare, care vizează suspendarea decretelor de numire a celor doi judecători CCR.

Amintim că Libertatea a explicat, în premieră, cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale.

Mai mult, judecătorul Dacian Dragoș a spus în premieră pentru Libertatea de ce consideră că îndeplinește condițiile pentru a fi judecător CCR.

Ce prevede al doilea proiect al pensiilor speciale și de ce este blocat la CCR de două luni

Mai întâi, trebuie spus că primul proiect al Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost respins de CCR pentru că nu avea avizul CSM, după o sesizare făcută de Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea.

Apoi, al doilea proiect a fost asumat de Guvernul Bolojan în Parlament pe 2 decembrie 2025. Executivul a decis atunci că magistrații se vor putea pensiona la 65 de ani, nu la 48 ca în prezent, și cu maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, cum este acum. „Cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă”, scria în document. Mai simplu spus, a rămas același procent ca în primul proiect, cel respins de CCR.

Modificarea s-a făcut doar la perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani. Aceasta va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026, și nu de 10 ani, cum era în primul proiect. „În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieșirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani”, mai scrie în document.

Dar și acest al doilea proiect a fost contestat la CCR tot de Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea. Iar CCR a amânat până acum de 4 ori verdictul, două dintre amânări fiind cauzate de faptul că cei 4 judecători numiți de PSD au boicotat ședințele. Foarte important este că și Curtea de Apel București tergiversează decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ale căror numiri la CCR au fost contestate, acesta fiind motivul pentru care CCR a amânat ultima dată verdictul.

De acest proiect depinde soarta a 231 de milioane de euro bani europeni din PNRR. România a comunicat Comisiei Europene pe 28 noiembrie 2025 demersurile făcute pentru îndeplinirea jalonului 215 privind pensiile speciale, iar decizia va aparține Comisiei, care va da răspunsul abia în februarie 2026. Practic, rămâne de văzut cum va interpreta Comisia Europeană îndeplinirea sau nu a jalonului 215 de către România.

Mai amintim că decizia Guvernului Bolojan de a se atinge de pensiile judecătorilor și procurorilor a stârnit proteste, blocarea justiției prin greve și amenințări ale magistraților la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat într-o discuție privată pe Ilie Bolojan că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Unica.ro
Fericirea are chipul ei! La aproape 50 de ani, artista noastră strălucește! Are un nou iubit, după divorț, și e mai fericită ca oricând!! „Am și dragoste, și iubire, am tot ce mi doresc pe lumea aceasta”. Cât de schimbată e! Cine e bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Accident pe DN5, soldat cu opt răniți: descarcerări și transport de urgență cu elicopterul
Știri România 16:40
Accident pe DN5, soldat cu opt răniți: descarcerări și transport de urgență cu elicopterul
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță și spune că facturile sunt deja calculate în funcție de câtă căldură și apă caldă au locuitorii din București
Știri România 16:19
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță și spune că facturile sunt deja calculate în funcție de câtă căldură și apă caldă au locuitorii din București
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
Fanatik.ro
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie Dragne, amicul din copilărie al tatălui său
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Unica.ro
Mihai Voropchievici a spus care sunt cele mai infidele zodii feminine. Ele înșală cel mai des, pentru că sunt mereu în căutare de ceva nou!
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă. Ce face în căsnicia cu Viorel Cataramă: „Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea”
Stiri Mondene 15:36
Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă. Ce face în căsnicia cu Viorel Cataramă: „Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea”
„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Stiri Mondene 14:32
„Power Couple”, 10 februarie 2026. După o seară în cimitir, bărbații intră în arenă și devin gladiatori: „Vor juca într-o secvență de film reală”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax.ro
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
KanalD.ro
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”

Politic

Judecătorul CCR, Dacian Dragoș, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Judecătorul CCR, Dacian Dragoș, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 14:14
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
Fanatik.ro
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe