Autoturismul cu plăcuțe de înmatriculare slovace a fost depistat, în februarie 2026, de polițiștii din orașul englez Truro, pe drumul A30, potrivit publicației The Packet. Mașina, un Seat roșu, a fost observată circulând cu viteză, moment în care agenții de la echipa de siguranță rutieră a poliției Devon & Cornwall au remarcat ceva suspect la plăcuța sa de înmatriculare.
Ofițerii și-au dat seama că plăcuța de înmatriculare le era deja cunoscută. Aceasta fusese deja înregistrată pe alte două două vehicule, în februarie 2025 și ianuarie 2026. Acest lucru a condus la demararea unei operațiuni de identificare a autoturismului, care ulterior a fost localizat cu ajutorul camerelor ANPR (Sistem Automat de Recunoaștere a Numerelor de Înmatriculare).
Potrivit poliției, investigația a scos la iveală faptul că plăcuța de înmatriculare slovacă fusese clonată. „Uneori, detectăm mai mult decât viteza”, au declarat ofițerii.
Poliția a confirmat că cele trei autoturisme care au avut aceleași plăcuțe de înmatriculare erau „de mărci și modele complet diferite”.
Șoferul, un cetățean român, a fost arestat sub suspiciunea de comitere a mai multor infracțiuni, iar mașina a fost confiscată. De asemenea, s-a stabilit că pasagerul din mașină depășise perioada legală de ședere în Marea Britanie. Ulterior, autoritățile au început procesul de deportare a acestuia.
