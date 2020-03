De Florian Gheorghe,

Român din inima țării, municipiul Făgăraș, dar care, în ultimele două decenii a locuit și la New York, în inima Americii, artistul continută, indiferent de modă, să fie fidel romanței și cântecelor românești de petrecere. Le-a cântat românilor în comunism, chiar și lui Ceaușescu, și continuă să cânte și să încânte și astăzi. În plus, un gest nobil, pune spectacole în scenă cu participarea ”seniorilor” bucureșteni.

Povestea artistului poate fi un veritabil scenariu de film. A susținut sute de concerte în anii 70 și 80, multe pe marile stadioane ale țării, alături de mai toate numele artistice consacrate. Însă, pentru George Rotaru, primul an de libertate, cât pe ce să-l coste propria viață. În ‘90 a scăpat ca prin minune din mâinile minerilor care au instaurat haosul în București. L-a scăpat chiar un disc vinyl cu care și-a protejat capul de o piatră scoasă din caldarâm, ce l-a lovit și care putea să-i fie fatală. Speriat de întâmplări, a fugit în Statele Unite, unde a luat-o aprope de la 0.

George Rotaru și trupa sa de acompaniament, în 1985

George Rotaru s-a repartriat după 28 de ani din America. Admirabil, pune în scenă spectacole cu ”seniorii” bucureșteni

”A trebuit să îngrop, să uit lunga experienţă căpătată în anii comunismului. Am învăţat un repertoriu nou, de căutare internațională, după ce o viață întreagă am cântat românește. În SUA, muzica populară și romanţele nu aveau căutare decât la restaurantele româneşti. Am obţinut un contract în 1996 la Cazinoul ”Mardi Gras”, apoi la ”Maxim”. Am fost primul român care a cântat într-un business american în Vegas, pe aceeași scenă de pe care, cu ani în urmă, au cântat Elvis Presley, Frank Sinatra ori Liza Minelli. N-a fost un contract lung dar l-am dus la bun sfârşit”, ne spune artistul despre lucrurile cu care se mândrește. ”Cartea mea de vizită în comunitatea românească a fost romanţa ”Ochii tăi”. Romanța rămâne în sufletul și repertoriul meu. Astăzi e un gen muzical pe cale de dispariţie. Francezii tradiţionalişti respectă chansoneta, italieni cantzoneta, noi avem încă romanţa. Românii în etate şi-au pierdut sensibilitatea cu care au crescut, s-au născut, și-au pierdut cultul pentru genurile de tradiție. Cândva, magistrala Ioana Radu mi-a dat curaj în carieră, o notă de ”10” la unicul festival dedicate genului, ”Crizantema de Aur” de la Târgovişte, adaugă artistul cu dublă cetățenie.

În ultimii ani, George Rotaru este o prezență continua pe scenele țării unde a cunoscut consacrarea.