După un parcurs atipic, construit încă dinainte de release-ul oficial, „Solo Tu” a devenit rapid unul dintre cele mai discutate și distribuite hituri din online.

Fragmente din piesă au început să circule masiv pe internet, fiind preluate, reinterpretate și „împrumutate” în zeci de forme. Apărând în zeci de mii de clipuri, piesa a generat un val de conținut care a împins „Solo Tu” mult dincolo de promovarea clasică.

Costi Ioniță la Eurovision România 2026 | Foto: Ada Cheroiu (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

După lansare, traiectoria piesei a continuat într-un ritm accelerat: peste 15 milioane de stream-uri în mai puțin de o lună, o prezență virală constantă pe TikTok, unde utilizatorii au generat sute de mii de videoclipuri, precum și menținerea pe locul 1 în Shazam Daily Top Tracks România.

Cu un refren memorabil și un sound imediat recognoscibil, „Solo Tu” reușește să îmbine energia actuală a scenei muzicale cu experiența unuia dintre cei mai constanți hitmakeri din România. Producția semnată de Costi Ioniță, alături de Adrian Șaguna și Benzol, aduce un mix echilibrat între experiență și vibe contemporan, cu priză atât în mediul digital, cât și în radio.

În mod subtil, piesa face trimitere și la „Nopți și zile”, păstrând elemente din ADN-ul sonor care a definit în timp stilul lui Costi Ioniță și care continuă să fie relevant pentru public.

„Ne-am dorit o piesă care să circule natural, fără bariere și fără să depindă de formule clasice de promovare. Faptul că a ajuns pe locul 1 confirmă exact acest parcurs organic”, a spus cei trei artiști.

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