„În ceea ce privește tenul, nu am fost chiar o norocoasă, dimpotrivă. Am avut o acnee, încă din adolescență, am dus-o foarte mulți ani, a fost stigmatul meu și ceva care m-a influențat în mod negativ.

În momentul în care eram adolescentă și trebuia să înfloresc așa spre lume, mie îmi venea să mă bag într-un sac, să stau sub pat, pentru că mi se părea că arăt foarte rău și nici nu puteam privi în ochi un om în momentul în care susțineam o conversație, mi-era foarte greu.

Și ani de zile am fost preocupată să rezolv problema… am mers până în pânzele albe, am făcut toate tratamentele posibile. Într-un final, s-a rezolvat, dar tenul meu a rămas amprentat, cu cicatrici, pori deschiși, o tendință seboreică”, a povestit Alexandra Ungureanu pentru Ego.

Pentru a scăpa de semnele post-acnee, Alexandra Ungureanu a apelat la un tratament injectabil de care este foarte mulțumită.

„Pe partea de cicatrici, eram convinsă că nu se pot face mari minuni. Am aflat că există acest produs, care în mod miraculos să zic se ocupă de aceste semne post-acneice. Am făcut trei ședințe cu acest produs și încă de la prima ședință am sesizat o schimbare în bine.

Este injectabil, mi-a fost puțin frică. Este o senzație ciudată, se face cu anestezie locală. Am o piele destul de rezistentă și reactivitatea e destul de mică. În foarte scurt timp am fost destul de bine”, a mai spus artista.

Alexandra Ungureanu iubește din nou

Alexandra Ungureanu și DJ Gojira au format un cuplu până de curând. Relația lor nu a rezistat prea mult, însă artista de 41 de ani profită din plin de fiecare moment, așa că a mai dat o șansă iubirii. Interpreta nu mai este singură și recunoaște că este foarte fericită.

„Nu sunt singură. Știrile cumva se repetă. Pentru că viața se repetă pentru cei care nu s-au așezat. Se întâmplă, lucrurile evoluează. Cineva apare, cineva dispare… Îmi asum felul acesta e a fi. Viața mea, cumva, pare foarte dezordonată dacă stai să urmărești firul cronologic al unor declarații din presă. Îmi văd de treabă, când o fi să mă mărit vă anunț.

Dacă spun că sunt singură, adică de ce să zic, că nu sunt, dar dacă aș zice ca să încheiem acest șir despre viața mea, ar spune: Vai, săraca. Cum sunt multe comentarii pe social media de genul: degeaba ai, dacă ești singur.

Adică ar trebui luate în calcul că acele video nu se fac singure, tot e un prieten care mă filmează! Nu sunt singură, dar așa pare. M-am pierdut de atâția ani în lumea asta în care nimeni nu mă vrea. Important este ca eu să fiu fericită, împlinită și în momentul acesta sunt bine, ceea ce vă doresc și dumneavoastră”, a declarat Alexandra Ungureanu, pentru Viva.

