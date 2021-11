Deși au existat speculații că relația lor nu mai funcționa și existau probleme, de fiecare dată Anda Adam și Sorin Nicolescu negau totul. Cei doi au decis să se despartă și au semnat actele de divorț în mare secret, la notar, fără ceartă și scandal.

Într-un interviu pentru CANCAN, Sorin Nicolescu spune cum, dar și când s-a produs despărțirea de Anda Adam. „S-a produs atunci când s-a rupt încrederea și când am realizat că nu se mai pot îndrepta lucrurile”, a explicat bărbatul.

Fostul soț al Andei Adam recunoaște că în căsnicia lor situația nu era lapte și miere, iar de multe ori existau tensiuni între ei. Pentru că nimic nu mai funcționa între ei, aceștia au decis să pună punct mariajului. „Normal, doar nu era totul roz și ne-am despărțit”, recunoaște Sorin Nicolescu.

De câteva luni, în viața Andei Adam și-a făcut apariția Eudor Yosif Mohaci, bărbatul care a și cerut-o în căsătorie recent. Artista nu a anunțat niciodată că a divorțat, însă începuse o viață nouă alături de alt bărbat, iar semnele de întrebare erau multe în rândul fanilor ei.

Când s-a produs despărțirea dintre Anda Adam și Sorin Nicolescu

Sorin Nicolescu a lămurit întreaga situație și a mărturisit că despărțirea s-a produs în urmă cu un an, fără a-și mai aminti exact luna. „Despărțirea s-a produs acum un an, cred. Nici nu mai știu în ce lună exact. Iar, în privința speculațiilor, acestea s-au produs pentru că nu au mai apărut poze cu noi”, a completat acesta.

Întrebat când au divorțat, Sorin Nicolescu spune că au semnat actele la câteva luni după ce au luat decizia de a se despărți de Anda Adam. Cei doi au divorțat pe cale amiabilă, la notar.

„Nu mai știu exact, dar la câteva luni. Nici nu aveam timp, sincer. Aveam momente când ne înțelegeam bine și nu ne ardea să mergem la notar. Sau eram cu Evelin ori pe șantier, la construcțiile noastre, Anda cu o grămadă de-ale ei”, a spus fostul soț al concurentei de la „Bravo, ai stil! Celebrities” pentru sursa mai sus menționată.

Sorin Nicolescu și Anda Adam au rămas în relații bune de dragul fetiței lor, Evelin. Cei doi își iubesc foarte mult copilul, iar bărbatul este perfect de acord ca micuța să rămână în grija mamei sale.

Fostul soț al artistei recunoaște că cel mai greu pentru el a fost momentul în care se gândea că se va îndepărta de Evelin. Pentru Sorin Nicolescu, fetița lui este cea mai importantă și și-a dorit mult să aibă un copil.

„Gândul că mă voi îndepărta de Evelin! Ea este visul meu de când eram un copil. Mereu mi-am dorit să am o fetiță și am primit acest dar de la Dumnezeu și de la Anda chiar de ziua mea, de Sf. Andrei, pe 30 noiembrie. Am fost alături de ea din prima secundă de când s-a născut. Am asistat la naștere, am învățat din maternitate să-i fac băiță și tot ce ține de un bebeluș. Și au urmat nopți și ani la rând, aproape 6 ani, zi de zi, cu ea”, a încheiat Sorin Nicolescu.

