Capitala franceză rămâne un simbol global al culturii, artei și romantismului, cu atracții emblematice precum Luvrul sau Turnul Eiffel. Totuși, popularitatea sa uriașă a dus în timp la supraaglomerare, lanțuri comerciale omniprezente și pierderea parțială a autenticității locale.

Pentru cei care caută o experiență franceză autentică, un studiu recent realizat de compania InsureandGo aduce o alternativă surprinzătoare.

Conform analizei a peste 1,3 milioane de recenzii Google Maps, Marsilia a fost desemnată cel mai autentic oraș din Europa, obținând un scor de 51,5 din 100.

Cercetarea a evaluat orașele europene în funcție de cât de des sunt descrise de vizitatori ca fiind „cu adevărat locale”, și nu orientate excesiv spre turiști.

Despre Marsilia, experții au subliniat: „Cartierele portuare din Marsilia par mai degrabă locuite decât amenajate pentru turiști, oferind vizitatorilor o perspectivă autentică asupra vieții localnicilor într-unul dintre cele mai multiculturale centre ale Franței.”

Marsilia este cel mai vechi oraș din Franța și impresionează prin istoria sa bogată, străzile înguste și atmosfera vibrantă.

Orașul se bucură de o climă mediteraneană blândă și de unele dintre cele mai însorite zile din țară, precum și de ape turcoaz de-a lungul celor aproximativ 42 de kilometri de coastă.

Portul Vechi este un punct central al vieții urbane, fiind atât un nod important pentru transport maritim, cât și un loc ideal pentru plimbări, restaurante și baruri.

Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Calanques, aflat în apropiere, reprezintă o excursie de o zi spectaculoasă.

Cu temperaturi de aproximativ 12°C iarna și până la 27°C în iunie, Marsilia este o destinație ideală pentru cei care vor să descopere Franța dincolo de traseele turistice clasice.