O imagine puternică a mișcării de protest din Iran

Aceasta este una dintre imaginile puternice ale mișcării de protest împotriva regimului islamic iranian, care a început pe 28 decembrie. O tânără femeie, cu părul lung și negru, cu capul descoperit, arde portretul liderului suprem iranian, Ali Khamenei, pentru a-și aprinde țigara. Se pare că este vorba despre o iraniană, refugiată în Canada.

În ultimele zile și în același timp cu noi proteste la nivel național în Iran – alimentate de furia populară față de criza economică și costul vieții – pe rețelele de socializare au apărut imagini care arată femei aprinzându-și țigările dând foc portretelor liderului suprem, Ali Khamenei.

🔴In Iran, women have started a trend of lighting cigarettes by setting fire to photos of the country's religious leader, Khamenei.



İran #iran Teheran #Teheran #tahran pic.twitter.com/MkGfsPlFvb — PicHaberNews (@pichaber) January 8, 2026

„Iartă-mă, mamă Iran!”

Un act dublu subversiv. Pe de o parte, expunerea publică a unei femei la fumat încalcă regulile conservatoare impuse de regim. Pe de altă parte, arderea unui portret al celui mai înalt lider al său este un gest sfidător la adresa autorităților.

Tânăra, care postează pe X sub pseudonimul Morticia Addams are 25 de ani și locuiește în Canada. Ea a declarat că a fost arestată în timpul protestelor din noiembrie 2019 din Iran. Într-o postare, ea a scris: „De fiecare dată eram pe stradă. De data aceasta nu am putut fi. Iartă-mă, mamă Iran.”

Prima execuție după protestele din Iran

Iranul va spânzura miercuri, 14 ianuarie, un tânăr de 26 de ani, prima execuție raportată în urma protestelor anti-Khamenei. Erfan Soltani, arestat săptămâna trecută, se confruntă cu o condamnare la moarte iminentă. Activiștii și grupurile pentru drepturile omului avertizează că acest caz ar putea crea un precedent pentru execuții menite să descurajeze noi proteste împotriva regimului, relatează India Today.

Președintele american Donald Trump a anunțat că armata SUA analizează „opțiuni foarte puternice” în legătură cu Iranul, în contextul protestelor anti-guvernamentale care au intrat în a treia săptămână și care au dus la moartea a sute de oameni.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE