„Astăzi, 12 ianuarie 2026, caloriferele sunt reci”

„Începând din 4 ianuarie 2026, imobilul în care locuiesc nu mai beneficiază de furnizarea agentului termic și a apei calde de consum de către Termoenergetica București din cauza unei avarii care afectează aproape 2.000 de blocuri/imobile la data prezentei. Din acea zi și până în prezent mă bucur că am fost pe fază în ocaziile în care se mai furniza puțină apă caldă, astfel am apucat să fac două dușuri. Astăzi, 12 ianuarie 2026, caloriferele sunt reci”, arată femeia, care explică motivul pentru care a decis să se adreseze președintelui României, premierului, dar și conducerii Termoenergetica și Primăriei.

De la președintele Nicușor Dan așteaptă un punct de vedere în calitate de primar general al Capitalei în perioada 2020-2025, „având în vedere responsabilitățile asumate anterior, în calitate de primar general, și impactul deciziilor de atunci asupra situației prezente”.

Temperaturile din casă favorizează îmbolnăvirea

Premierului Ilie Bolojan i se solicită puncte de vedere referitoare la protecția socială a salariaților corecți, care muncesc cinstit în România, în contextul în care, „începând cu anul 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită deloc”.

Bucureșteanca precizează că, „în condițiile în care temperaturile din locuință sunt improprii traiului și favorizează îmbolnăvirea”, vrea să știe „cine și în ce mod poate asigura veniturile necesare unui salariat, în condițiile în care se îmbolnăvește din cauze ce țin de deficiențe ale serviciilor publice esențiale.”

De asemenea, femeia se adresează și conducerii companiei Termoenergetica:

„Solicit conducerii Termoenergetica explicații privind cauzele pentru care sute de imobile din Capitală se află fără apă caldă și căldură de peste o săptămână, în plină iarnă. Cum se poate ca atâtea imobile din București să depindă de un singur cazan cu abur fierbinte?”.

„Au apărut avarii suplimentare la cazane”

Termoenergetica a anunţat, luni seară, că, în mai multe zone din patru sectoare ale Bucureştiului, livrarea agentului termic la parametrii normali va fi reluată la data de 16 ianuarie. Astfel, deşi în zeci de blocuri din sectoarele 2,3,4 şi 5 problemele ar fi trebuit rezolvate până luni, 12 ianuarie, la ora 23.30, termenul a fost prelungit cu 4 zile.

Și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a oferit lămuriri în legătură cu această situație. Ciucu spune că, inițial, problema a fost rezolvată la CET Sud, însă au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente.

„Soluţii pentru problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti! M-am întâlnit cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi împreună am adus la aceeaşi masă ELCEN (Min. Energiei) şi Termoenergetica (PMB). Am discutat cauzele pentru care s-a ajuns aici, dar şi soluţiile. Asta după ce zilele trecute a apărut o avarie la un cazan cu apă fierbinte al CET Sud.

A fost remediată, dar au apărut avarii suplimentare la cazane şi echipamente, în efortul ELCEN de a compensa pierderile din reţeaua de distribuţie, suplimentând debitul de apă”, a scris primarul Capitalei pe Facebook

Sute de blocuri din București au rămas fără apă caldă și căldură, pe 4 ianuarie, din cauza unei avarii la un cazan-turbină. Termoenergetica a anunțat duminică, pe Facebook, că defecțiunea la CET Sud – ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineață.

Termoenergetica și Elcen dau vina una pe alta, în timp ce bucureștenii stau în frig. „Temperatura fără debit nu înseamnă căldură”, afirmă reprezentanții Companiei Municipale Termoenergetica (CMTEB), care anunță că au solicitat încă din cursul zilei de 6 ianuarie 2026 măsuri suplimentare la CET Sud.





