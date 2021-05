Sorin Pușcașu, eliminat de urgență de la „Survivor România”. Cât de grav s-a accidentat

Deși Faimoșii și Războinicii se așteptau doar la nominalizări în cadrul consiliului, veștile venite din partea lui Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor România” 2021, nu au fost deloc bune. A anunțat că un concurent este eliminat. E vorba despre Sorin Pușcașu din echipa Războinicilor.

„Am o serie de vești neplăcute, iar una dintre ele privește un membru al echipei Războinicilor. La Survivor sănătatea este pe primul loc pentru noi. Sorin, ai avut o accidentare care te-a ținut pe bancă timp de trei săptămâni.

În urma ultimului set de analize, medicii au luat o decizie. Decizia medicală este că pentru tine Sorin, din păcate, Survivor România se oprește în această seară. Ai reușit să aduci un spirit critic în echipă. Pe trasee ți-ai susținut echipa, ai reușit cu Albert să găsiți un culoar comun. Închei cu fruntea sus această competiție.”, a spus Daniel Pavel la „Survivor România”, conform kanald.ro.

După ce s-a aflat că părăsește competiția din cauza problemelor medicale, Sorin Pușcașu a făcut primele declarații.

„Cumva mă așteptam, am văzut și eu rezultatele, e destul de grav față de ceea ce credeam că pot să am eu la genunchi. Sunt foarte multe probleme. Îmi doream să ajung cât mai departe, să mă bucur de toată experiența asta, e foarte greu.

Am stat 4 luni jumate aici, sunt sigur că puteam sta și mai mult. Psihic am dat dovadă că am dus-o destul de bine atât timp, fizic se pare că nu. Aș fi în stare să îmi risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au și au avut încredere în mine, dar mă gândesc și la cei apropiați. Sunt sigur că toți mi-ar fi zis să nu-mi risc sănătatea, că este pe primul loc”.

„M-am bucurat de fiecare secundă, am luat foamea și dorul de casă într-un mod pozitiv. Am făcut haz de necaz, niciodată umorul nu a dispărut, îmi e foarte greu să vorbesc acum.

Sunt un luptător, nu-mi place să renunț, chiar dacă poate sunt oameni care ar fi vrut să fiu în situația asta de a pleca acasă. Nu le-aș fi dat satisfacție niciodată. Am ajuns destul de departe, cu siguranță aș fi putut mai mult. Am cunoscut oameni minunați, dar și pe alții pe care nu i-aș vrea lângă mine. Ar trebui să-și dea seama cu toții că Survivor se termină curând și începem din nou viața reală”, a declarat Sorin înainte de plecare.

