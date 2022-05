„Azi e despre tine, soția mea! Îți mulțumesc pentru tot! E greu de exprimat ce înseamnă acest tot… dar mulțumesc în special pentru zâmbetele tale, pentru puterea ta și pentru felul în care îmi dai echilibrul!

Deci, să fie ani mulți cu zâmbete multe multe multe, iubita mea!

#LaMultiAni #Ciumpi”, a scris Adrian Nartea pe Facebook.

În cadrul unui interviu, Adrian Nartea a mărturisit că a cunoscut-o pe Alina, partenera lui de viață, în Tunisia, pe când realizau împreună o ședință foto.

„A fost pe teren neutru, în Tunisia, am avut un job împreună acolo. Eu venisem de la București și ea de la Milano, am pozat, în job eram un cuplu și am rezonat. Ne-am înțeles din prima și încet-încet am început să construim, cu pași mici…”, a declarat actorul.

