„Este un sacrificiu minim pe care trebuie să-l facem. Generația noastră este foarte protejată de soartă. Nu suntem obișnuiți să respectăm cu strictețe niște reguli și cred că de asta s-a și ajuns aici, în Milano. Tot ce trebuia să facem era să respectăm niște reguli foarte simple, mă includ și pe mine.

Deși am încercat să stau în casă, tot am fost până la market, am fost în parc să fac sport. În ultimele nouă zile am ieșit doar de trei ori din casă. Am fost la market de două ori și în parc. Regulile sunt atât de bun simț și de ușor de urmat, încât e păcat să nu te gândești”, a spus Adelina Chivu.

Situația în Italia este una critică. Adelina Chivu a povestit că medicii de acolo au început să trieze pacienții, ceea ce este destul de îngrijorător, scrie VIVA!

„Am evaluat prost situația. Nu s-a gândit nimeni că se va ajunge aici. Mă sperie că nu știu când se va termina și în ce fel se va termina. De la zi la zi aștepți vești bune, dar nu sunt bune sunt din ce în ce mai rele. (…) De multe ori am ignorat informațiile din media, în schimb când am vorbit cu medici m-am șocat.

Unii care au peste 60 de ani sunt puși cu semnul întrebării dacă mai sunt conectați la aparatul de respirat, pentru că sunt puține. Îi triază după vârste, cumva aleg cine trăiește și cine moare. Mi se pare crunt pentru un medic asta’, a mai spus soția lui Cristi Chivu.

Cât despre românii care aleg să se întoarcă acasă, vedeta le dă un singur sfat: să țină cont de cei dragi. Sistemul medical în Italia ar fi printre cele mai bune, însă medicii sunt suprasolicitați în aceste momente.

„Nu am înțeles nicio secundă românii de aici care au plecat. Unde au plecat? Dacă rămâi aici ai acces la un sistem de sănătate bun. Se duc în România, bolnăvesc pe alții și suprasolicită un sistem medical care nu știu care e la fel de bun ca în Italia’

Adelina Chivu stă de nouă zile în casă, alături de familie, iar singurele ieșiri sunt cele la farmacie sau supermarket. Vedeta a mărturisit că în ultimele nouă zile nu a ieșit decât de trei ori.

Fetele Adelinei și ale lui Cristi Chivu învață de acasă

Fetele Adelinei și ale lui Cristi Chivu învață de acasă, iar școala la care studiază s-a organizat foarte bine pentru această situație de urgență.

„Nu mai ieșim din casă decât la supermarket sau farmacie. Este totul închis. Am fost ieri cu Cristi la supermarket și a fost o experiență de viață. Toată lumea se ferea de toată lumea. Măștile s-au epuizat. Atmosfera este foarte ciudată, iar eu nu credeam că o să experimentez așa ceva prea curând.

Mesajul care trebuie să ajungă la toată lumea: nu te costă atât de mult, cât ar putea costa un bătrân o viață. Nu e plăcut să stai în casă, dar nici neplăcut. Am stat cu fetele și cu Cristi.

Toată nebunia a început după vacanța fetelor. Ele studiază la școala americană. De luni au avut cursuri online. Cei de la școală s-au organizat foarte repede. Au inclusiv ora de sport online. Toată lumea e online. Este exact ca o zi de școală, dar puțin mai scurtă’, a spus Adelina Chivu.

