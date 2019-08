„Bianca este o femeie foarte matură, dar câteodată e o copiliță, are nevoie de atenție, de afecțiune. Business-urile noastre trebuie menținute. Am fost fiecare cu fetițele noastre. Lumea vorbește mult, dar dacă era să divorțăm s-ar fi aflat rapid”, a spus Alex Bodi la Star Matinal, potrivit Spynews.

„Eu în ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui”, a spus Bianca Drăgușanu recent, la Antena Stars.

