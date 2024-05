Joi, 9 mai, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare că a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a trecut printr-o „operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali”. La scurt timp după dezvăluirile făcut de designerul de pantofi, Iulia Albu, fosta soție a acestuia, i-a transmis un mesaj emoționant în care îi spune public că îi este alături în această perioadă grea din viața lui și speră ca problemele sale medicale să fie rezolvate.

„Suntem alături de tine, Mihai, în aceste momente delicate. Sperăm ca această boală cumplită să fie învinsă din prima bătălie. Alături de toți cei ce trec prin acest diagnostic în fiecare moment al fiecărei zile.❤️ Momente ca acestea ne fac să prețuim mai mult fiecare zi care ne este dată. Dragostea, puterea de a lupta pentru noi, dar și pentru cei dragi nouă. Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI❤️”, a scris criticul de modă la postarea pe care a făcut-o pe pagina de Instagram.

Iulia și Mihai Albu au împreună o fată, Mikaela, însă povestea lor de dragoste s-a încheiat în urmă cu 11 ani. Cei doi au divorțat în anul 2013, după o căsnicie de 9 ani. Relația lor după despărțire a fost tensionată, însă în aceste momente delicate, cei doi au lăsat în urmă toate neînțelegerile și au o relație civilizată.

„Știam că a suferit o operație. Am aflat acum aproximativ o lună că a avut o intervenție. Iar ceea ce am bănuit s-a adeverit, când Mihai i-a zis zilele trecute Mikaelei că are o formă de cancer. Nu știu detalii.

Am discutat cu el. L-am asigurat de tot sprijinul, dacă va avea nevoie de el. Sperăm ca totul să fie bine. Pentru Mikaela este un an foarte dificil, fiind clasa a VIII-a, trebuind să susțină examenul de Evaluare Națională. Iar vestea a afectat-o foarte mult, cum era și normal. Și pe mine m-a afectat, este tatăl fiicei mele”, a declarat Iulia Albu pentru cancan.ro.

„Cred că decizia lui Mihai de a-i spune fetei ce se întâmplă a fost una corectă”

Criticul de modă consideră că Mihai Albu a luat decizia corectă de a-i spune fiicei sale despre problemele de sănătate cu care se confruntă. „Cred că decizia lui Mihai de a-i spune fetei ce se întâmplă a fost una corectă. Pentru că, însoțită de explicațiile de rigoare, pe care i le-am dat noi, despre ce presupune se întâmplă și că există șanse de recuperare foarte mari, copilul poate avea acum o imagine corectă și completă. Nu cred că era o soluție să spui când era prea târziu”, a completat aceasta.

Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer de prostată

În luna februarie a acestui an, Mihai Albu a ajuns la un spital privat din București, unde a fost supus unui control amănunțit. S-a pozat în salon și a declarat: „Precum spune proverbul «Mai bine să previi decât să tratezi» m-am conformat și mi-am făcut evaluarea periodică într-un spital multidisciplinar cu servicii de excepție și cu un personal de o înaltă conduită profesională”.

Pe 9 mai, designerul de pantofi, care are 61 de ani, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Ulterior, medicii l-au operat, iar acum Mihai Albu dezvăluie că e în continuare sub observația specialiștilor.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom – formă malignă) de prostată.

A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, intervenție chirurgicală realizată de conf. dr. Gîngu”, a transmis el pe Facebook.

Mihai Albu e în continuare sub observația medicilor. „Încă mă aflu în perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală, iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice, pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă așteaptă multe creații spectaculoase. 🙏🏻”.

