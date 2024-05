Aeronava a ratat decolarea şi a luat foc, iar pasagerii au fost evacuaţi de urgenţă. Avionul a făcut parte din flota TAROM până la finalul lui 2022, iar imaginile dinaintea accidentului arată că sigla companiei româneşti apărea încă pe fuselaj.

Zece persoane au fost rănite, a transmis ministrul transporturilor terestre și aeriene din Senegal, iar potrivit unui militar prezent la locul accidentului, patru dintre ele erau în stare gravă. Răniții au fost transportați la spital, în timp ce ceilalți pasageri ai aeronavei au fost duși la un hotel din apropierea aeroportului.

Unul dintre răniţi este chiar copilotul român Cristian Budiaci, pilot la fosta companie BlueAir. Acesta apare filmat la câteva minute după accident şi după evacuare, la pământ, în timp ce aşteaptă intervenţia ambulanţei.

Zborul Air Sénégal operat de TransAir s-a îndreptat miercuri seara către Bamako, în Mali, cu 79 de pasageri, doi piloți și patru membri ai echipajului de cabină, când s-a produs accidentul. Aeroportul este situat la aproximativ 50 de kilometri de Dakar.

Pasagerii au sărit pe toboganele de urgență noaptea, în timp ce flăcările au cuprins o parte a aeronavei și s-au auzit țipete de jur-împrejur, a povestit muzicianul malian Cheick Siriman Sissoko, care a filmat calvarul pasagerilor cu camera telefonului său.

„Mi-am văzut viața trecând în fața ochilor mei”, a spus el. „M-am gândit la mama mea, la soția mea, la copiii mei”, a declarat Sissoko, în vârstă de 39 de ani, pentru The Associated Press, de la hotelul în care pasagerii au fost cazați.

„Doar toboganul de pe o parte s-a deschis, așa că a fost o panică completă în timpul evacuării”, a adăugat el.

Ibrahim Diallo, 20 de ani, cetăţean malian aflat la bordul avionului, a declarat că aeronava a încercat să decoleze mai devreme în acea noapte, dar nu a reuşit. „Pilotul ne-a spus că totul este sub control și că vom încerca din nou să decolăm”, a spus el pentru AP. „A doua oară, a început să iasă fum de la una dintre aripi”.

„Echipajul a anunţat faptul că întâmpină probleme destul de mari la sistemul hidraulic, drept pentru care s-a iniţiat procedura de rejected take-off. În momentul în care aeronava a frânat puternic pentru a se opri în capătul pistei a luat-o către partea stângă. În momentul în care s-a oprit această aeronavă, a izbucnit foc în zona aripii din partea stângă”, a explicat Marius Popescu, expert în aviaţie.

Avionul este un model 737-300 şi a făcut parte din flota TAROM până la sfârşitul anului 2022. Ultimul zbor pentru TAROM a fost în august 2022, pe ruta Paris-Bucureşti.

Apoi, compania aeriană română a vândut aparatul plus alte trei, toate Boeing, unei firme din Arabia Saudită. TAROM ar fi încasat cinci milioane pentru tot lotul. Aşa a ajuns avionul în posesia companiei Transavia din Senegal. De altfel, o parte din sigla TAROM se putea observa încă pe coadă, care nu fusese colantată complet.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României la Dakar, a fost notificat cu privire la accidentul aviatic produs pe Aeroportul Internațional Blaise Diagne, Republica Senegal, în noaptea dintre 8 și 9 mai 2024, pilotul aeronavei fiind un cetățean român”, a transmis MAE, pentru Europa FM.

MAE precizează că, potrivit informaților disponibile la nivelul misiunii diplomatice, nu au fost înregistrate decese în urma accidentului. Pilotul de origine română a suferit o dublă fractură la un picior.

Ambasadorul României în Senegal s-a deplasat în cursul zilei de 9 mai 2024 la unitatea spitalicească unde este internat pilotul român, precizează MAE.

