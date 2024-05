În urmă cu doar o zi, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare că a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a fost operat în luna februarie la un spital privat din Capitală. Designerul de pantofi trece printr-o perioadă delicată din viața lui, mai ales că în ultimul an și-a pierdut mama, apoi fratele.

Inițial, fostul soț al Iuliei Albu a mers să își facă niște analiză de rutină, iar una dintre analize a ieșit modificată, fapt ce l-a determinat să facă mai multe investigații.

„Acum 8 luni a murit mama, acum 3 luni a murit fratele meu și am aflat că am și cancerul ăsta. Deci am avut o perioadă cruntă. La sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, m-am dus să-mi fac analizele anuale și a ieșit o analiză proastă – un prim semnal”.

„A fost clar că este cancer și un cancer de o formă mai agresivă chiar”

Mihai Albu îi îndeamnă pe toți bărbații, în special cei trecuți de vârsta de 50 de ani, să facă această analiză pentru a detecta din timp dacă există o problemă medicală. „Este o analiză pe care trebuie să o facă bărbații mai ales cei trecuți de 50 de ani. A ieșit deformată, a urmat RMN, după aceea puncție, a luat probă, tot felul de analize: scentigrafie, CT, investigații care au durat cam două luni. A fost clar că este cancer și un cancer de o formă mai agresivă chiar. Au găsit soluția asta să scoată prostată cu totul, acum 3 săptămâni a fost operația. M-am externat acum vreo 10 zile și sunt în recuperare”, a declarat designerul pentru cancan.ro.

„Biopsia elementelor pe care le-au scos a arătat că de fapt era cancerul și mai agresiv decât s-a crezut”

Mihai Albu a descoperit întâmplător că este bolnav de cancer, iar medicii au venit imediat cu soluții pentru a ține boala sub control. Recent, designerul a primit rezultatul biopsiei și speră că totul s-a oprit aici. De asemenea, el speră să nu fie nevoit să facă tratament oncologic.

„Între timp a venit, acum câteva zile, și biopsia elementelor pe care le-au scos și a arătat că de fapt era cancerul și mai agresiv decât s-a crezut. Am o veste bună: că ganglionii nu sunt infectați și trăiesc cu speranța că s-a stopat aici totul și că poate nu va fi nevoie să fac și tratament oncologic”, a spus Mihai Albu pentru sursa mai sus-menționată.

În toată această perioadă dificilă, partenera sa de viață Elena Nichifor, de profesie medic chirurg cardiac, i-a fost alături și l-a încurajat că totul va fi bine. Mihai Albu îi este recunoscător iubitei sale pentru susținerea pe care i-a acordat-o în aceste momente grele.

„Elena m-a ajutat foarte mult în toată această perioadă, a fost sprijin total, nu știu ce mă făceam dacă nu era ea”, a precizat el.

„Trăiesc cu speranța că mă fac bine și că nu voi avea metastaze”

Mihai Albu i-a spus fiicei sale, Mikaela, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Adolescenta și-a petrecut în acest an Paștele alături de tatăl ei. „Am avut-o și pe fetița mea aproape, care a aflat acum două săptămâni. A petrecut Paștele cu mine, chiar am fost jumătate de oră la biserică, la Înviere, a fost cu mine. Trăiesc cu speranța că mă fac bine și că nu voi avea metastaze”.

Fostul soț al Iuliei Albu nu poate sta prea mult departe de atelierul său de încălțăminte, astfel că recent a fost la muncă, însă momentan nu are voie să facă efort.

„Am de lucru mult, asta e important. Trebuie să fiu sănătos, ca să bucur femeile. Ieri am venit la atelier pentru câteva ore, iar azi deja am stat de dimineață și încă sunt la atelier. Mă mișc greu, am dureri încă, nu am voie să ridic, nu am voie să car, nu am voie să stau mult în picioare deocamdată. Mă trage munca, îmi place mult ce fac”, a mărturisit el.

