Buddharoidul a fost programat cu texte budiste și ezoterice

Robotul Buddharoid a fost programat folosind texte budiste, inclusiv cele mai complexe şi ezoterice, pentru a putea răspunde la întrebări sensibile pe care credincioşii ezită să le adreseze unui călugăr uman.

„În viitor, este posibil ca acesta să asiste sau să înlocuiască anumite ritualuri religioase efectuate în mod tradiţional de călugări”, a explicat Universitatea din Kyoto.

Această creaţie este rezultatul muncii profesorului Seiji Kumagai, de la Institutul pentru Viitorul Societăţii Umane al universităţii.

Kumagai este cunoscut pentru realizarea de chatboturi religioase, printre care Buddha Bot şi un chatbot pentru catehism. Buddharoid reprezintă o evoluţie a acestor proiecte, fiind un robot umanoid chinezesc pe care a fost instalat BuddhaBotPlus.

Marţi, în cadrul unei demonstraţii la un templu budist, Buddharoid a fost prezentat publicului. Îmbrăcat într-o robă gri şi aşezat pe un scaun, robotul a oferit sfaturi unui jurnalist local îngrijorat de gânduri obsesive.

„Budismul ne învaţă că nu ar trebui să ne urmăm orbeşte gândurile sau să ne grăbim”, i-a spus robotul reporterului NHK. „O abordare este de a calma mintea şi de a ne detaşa de acel gând”.

Roboţii religioşi nu sunt o noutate completă

Kyoto deţine deja androidul Mindar, care ţine predici fără AI, iar în Germania, un robot care binecuvântează credincioşii în cinci limbi a fost lansat în 2017. Totuşi, Buddharoid aduce un nivel avansat de interacţiune, combinând gesturi umane, conversaţii religioase şi îndrumare spirituală.

Într-un comunicat, Universitatea din Kyoto a subliniat necesitatea dezbaterilor etice privind utilizarea acestor tehnologii. Cu o populaţie în scădere şi o nevoie acută de forţă de muncă, Japonia ar putea recurge la roboţi umanoizi pentru a susţine ritualurile religioase.

„Roboţii umanoizi echipaţi cu AI ar putea fi utilizaţi în sfera religioasă, spre exemplu pentru a asista sau a îndeplini anumite ritualuri desfăşurate în mod tradiţional de preoţii umani”, au explicat reprezentanţii instituţiei.

„Acest lucru ar putea aduce o schimbare profundă în cultura religioasă”, au mai explicat ei.

Inovaţia japoneză continuă să atragă atenţia globală, iar Buddharoid ar putea deveni un simbol al intersecţiei dintre spiritualitate şi tehnologie.

