În podcastul „Fiertzi pe Insula”, Speak și Florin Ristei analizează și comentează tot ce se întâmplă la Insula Iubirii 2025. Într-un episod recent, i-a venit rândul și lui George Ivănescu – Jaguarul. Au prezentat cu acesta un moment în care ispita făcea declarații al testimoniale.

Declarațiile Jaguarului la „Insula Iubirii” 2025

„Telefonul meu explodează. În fiecare zi. În ultima zi, înainte să vin aici, mi-am găsit o fată sub casă. M-a sunat o fată și mi-a zis: Amore, ți-am făcut o surpriză, deschide-mi ușa la casă, la curte.

Și eu am zis: Amore, și eu îți fac o surpriză. Sunt cu altă fată acum și nu pot.

Și a zis: Vai, George, numai tu. Cred că erau verișoare”, a zis Jaguarul.

După spusele lui, Speak a răbufnit: „Bă, dar ce mincinos e, bă. Eu așa cred. Băi, ești mincinos rău, bă. Ești mincinos rău, ești nebun. Doamne, ferească…Băi, oameni dragi, prieteni, nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă, frate. Nu, eu nu cred că ăsta există. Băiatul ăsta merge pe stradă și interacționează cu fete. Eu cred că e un băiat care face caterincă, ești nebun.

Nu are vreun script făcut, e…Zice ce îi trece la gură. George Boy, era verișoara. E desene animate, ești nebun la cap. Vai de capul meu”, a spus el.

Cine e George Ivănescu – Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025

În vârstă de 33 de ani, născut sub semnul zodiacal Leu, George este antreprenor în domeniul HoReCa, deținând o franciză Tucano Coffee la Deva, dar și un restaurant în Italia, țară în care a locuit o bună parte din viață. Cu o experiență internațională solidă și o atitudine relaxată, dar încrezătoare, „Jaguarul” se declară pregătit să aducă zâmbete, distracție și… un strop de pericol sentimental în viețile concurentelor aflate pe insulă.

„Aduc zâmbete și distracție, sunt explozia de care ai nevoie. Arma mea cea mai puternică? Sinceritatea”, a spus George, înainte de debutul emisiunii la Antena 1. Cu o combinație de maturitate și magnetism natural, tânărul părea pregătit să fie una dintre cele mai memorabile ispite ale sezonului.

