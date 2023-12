„Vedete pop și parteneri, Speak și Ștefania străbat lumea în căutarea frumuseții și splendorii, trecând peste obstacolele care apar în aventurile lor”, e descrierea care apare pe Netlix, despre Aventura, strigați: URA!”, care e și primul reality-show românesc lansat pe platforma de streaming.

E vorba despre al doilea sezon al acestei producții, primul sezon a fost lansat pe rețelele de socializare anul trecut. De data aceasta, Speak și Cristina Ștefania pornesc în noi aventuri, vizitează diferite țărri, întâlnesc culturi noi și testează preparate care mai de care mai inedite.

Speak și Cristina Ștefania lansează sezonul 2 „Aventura, strigați: URA!”

Într-un interviu pentru Ego, Speak dezvăluie: „Păi, «Aventura, strigați: URA!» este un reality show. Adică luăm publicul cu noi în locurile pe care noi le vizităm, în aventura noastră.

Am avut echipă, da. De data asta este făcut mai bine, cu echipă coordonată. Nu am avut ditamai stafful, dar am avut o echipă care s-a ocupat de asta. Noi foarte mult îndeaproape am coordonat totul. Dar următorul sezon va fi cu o echipă și mai mare”.

El a fost completat de Cristina Ștefania, care a făcut dezvăluiri din culisele show-ului: „Ciondăneala noastră este întotdeauna amuzantă. Adică unul dintre noi râde. Dacă unul este supărat, celălalt râde”.

Câți bani a câștigat Speak în anul 2022. Artistul este asociat la trei firme

Toată lumea îl știe drept Speak, însă în buletin este Ștefan Sprianu. Într-un articol publicat de economica.net se arată cât a câștigat artistul în anul 2022. El deține 50% din firma Solt Out Network, iar cealaltă jumătate îi aparține Ștefaniei Codreanu, iubita lui, potrivit Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Sold Out Network are alte activităţi profesionale, știinţifice și tehnice.

Speak deține integral firma Artprocess Music și e asociat cu o cotă de 35% la firma Stefas Elements, potrivit informaţiilor comunicate de sursa mai sus-menționată. Artprocess Music are activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală, iar Stefas Elements activează în domeniul fabricării parfumurilor şi a produselor cosmetice.

Cele trei firme la care e asociat cântărețul au avut un profit net cumulat de 1,59 de milioane lei în 2022, cu 23% mai mic decât în 2021. Cele trei firme au avut o cifră de afaceri netă cumulată de 3,45 de milioane lei în 2022, cu 4,4% mai mare decât cea din 2021.

Cristina Ștefania, iubita lui, deține un magazin online unde comercializează produse pentru îngrijirea pielii, costume de baie, dar și echipamente sport. Toate produsele sunt destinate femeilor și au devenit preferatele admiratoarelor acesteia.

