Pe rețelele de socializare Ștefania, care a apărut pe un panou publicitar în Times Square, a fost prima care a făcut dezvăluirea.

„Era să rămânem acolo, să ne ia oamenii ăia, să ne pună cătușe”, a spus Ștefania în mediul online.

Cel care a povestit cu lux de amănunte întregul incident a fost Speak. Cântărețul și Ștefania au fost opriți de poliție chiar pe aeroport, imediat după ce au coborât din avion.

Li s-a cerut documentele, iar oamenii legii au făcut o serie de investigații. Aceștia credeau că Speak figurează ca cetățean american.

„Ajunsesem, trebuia să ne luăm bagajele, eram la vamă și ăla de acolo mi-a zis să închid portița aia de dă la ghișeu și să pun zăvorul. Și după mi-a zis să mergem în birou că vor colegii lui să vorbească cu noi.

Când am auzit de birou, gata, am zis că nu e bine. Și mergem într-o sală de așteptare, unde erau toți dubioșii și după ne-au băgat în birou separat. După ce m-au băgat pe mine, a venit o fată și a luat-o și pe Ștefania. Atunci recunosc că m-am speriat puțin, nu mi s-a mai întâmplat asta, de 1.000 de ori am mai intrat”, a declarat Speak, potrivit spynews.ro.

„Atunci mi-au zis că figurez că cetățean american, deși eu nu sunt, și am plecat din America de mult și n-am mai venit și vor să vadă care e treaba.

Că cică de ce ne-am luat un singur bilet și i-am zis că ne-am luat dus-întors și după au început întrebările: câți bani am în buzunar, am zis că n-am deloc cash, doar carduri, că cică trebuie să am și am zis că o să scot și altele”, a completat artistul, după cele întâmplate.

