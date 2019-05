Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm şi Geri Horner au sosit pe scenă în uralele a 75.000 de fani strânşi la Croke Park din Dublin, deschizând concertul cu hitul lor „Spice Up Your Life”, alături de un foc de artificii.

Fanii au plătit cel puțin 100 de lire sterline pentru un bilet și au fost extrem de încântați că au ocazia de a participa la acest moment unic, dar unii spectatori s-au declarat dezamăgiţi de concert, semnalând prezenţa unor probleme de sunet.



Mel B a recunoscut, sâmbătă dimineață, că au fost probleme cu sunetul. Ea a postat pe Instagram un clip în care le mulțumește fanilor care au participat la concert și spune ”Ne vedem în Cardiff. Să sperăm că sunetul va fi mult, mult mai bun”.

În februarie, membrele trupei anunţat că plănuiesc din nou să colaboreze, la aproape 20 de ani de la despărţire.

Fetele de la Spice Girls au devenit faimoase în 1996 cu single-ul „Wannabe” şi au continuat să lanseze hituri ca „Who Do You Think You Are” „2 Become 1” şi „Viva Forever”, înainte de a se despărţi în 2000.

În 2008 membrele trupei s-au reunit pentru un turneu în Europa şi Statele Unite, iar ultima dată au cântat împreună la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra în 2012.

