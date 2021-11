Trailerul lansat marți prezintă ceea ce afișul a sugerat anterior: apariții ale răufăcătorilor din filmele trecute cu Spider-Man, precum Electro, The Green Goblin și Doctor Octopus.

„Sunt un pericol pentru universul nostru”, îi spune doctorul Strange, explicând mizeria în care se află. Acea mizerie, pentru a fi mai specific, este o vrajă greșită după ce Peter îi cere ajutorul lui Strange.

We started getting visitors… from every universe. Watch the official trailer for #SpiderManNoWayHome, exclusively in movie theaters December 17.



