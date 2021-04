Starlin, concurentul în vârstă de 37 de ani, a povestit imediat după ce Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor România”, a făcut anunțul eliminării lui că este împăcat cu decizia luată de publicul emisiunii. Războinicul a mai menționat că în cadrul competiției a legat frumoase relații de prietenie cu Sorin, Marius, Andrei și Sindy.

„Survivor România pentru mine înseamnă multe lucruri. Înseamnă să îmi iubesc mai mult familia de acasă și lucrurile pe care le am, prietenii. Să valorez fiecare secundă din viața mea, fiecare chestie măruntă, fiecare bucățică de pâine pe care mi-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Sunt liniștit, nu simt nimic în afară de ce nu trebuie. Mi-am dorit de la început să am meciuri care să mă ducă în Santo Domingo, spuneam mereu să nu vin aici și să nu văd pe cineva pe care îl cunosc.

Ne-am plimbat și m-am întâlnit cu o prietenă din copilărie, cu care am o legătură specială de la 5 ani până la 37, câți am acum. Am văzut o verișoară, m-am plimbat unde mă plimbam în copilărie, unde am muncit, unde m-am format ca bărbat și ăsta a fost scopul. Să demonstrez oamenilor de acasă și mai ales fetiței mele că orice e posibil în viață. Aici am câștigat un frate, Sorin, un băiat cu care am multe în comun. Am câștigat la fel doi frați luptători, Marius și Andrei, și o prietenă nebună, pe Sindy”, a spus Starlin înainte să părăsească competiția „Survivor România”, conform wowbiz.ro.

Starlin a fost propus spre eliminare de Albert Oprea

Albert Oprea este favoritul publicului la „Survivor România” pentru a opta săptămână la rând . El a fost cel care l-a propus pentru eliminare pe Starlin. „Am de ales între Andrei și Starlin. O să-mi ascult inima, pentru că n-am alt motiv, și o să-l votez pe Starlin”, spunea Războinicul.

