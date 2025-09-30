În vârstă de 56 de ani, Stelian Ogică era căsătorit cu o femeie cu 33 de ani mai tânără decât el, Alexandra, care este arbitru de fotbal și care, în doar doi ani de când s-a apucat de meserie, a ajuns să „fluiere” în a doua ligă a fotbalului feminin din țara noastră.

Alexandra și Stelian Ogică s-ar fi certat de mai multe ori

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Alexandra și Stelian Ogică ar avea deja vieți diferite, după ce au ajuns să nu se mai înțeleagă.

„Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre. Ea vrea o viață, el alta. E o chestiune de timp până când se vor separa oficial. Ceva lui nu îi convine și cred că a ales să dea un pas în spate. Nu mai este așa entuziasmat de relație. Ei s-au și căsătorit. Ea îi poartă numele. A vrut să o cheme Ogică. S-au certat și acolo din cauza unor acte. Nu au vrut să se știe, probabil”, a spus pentru sursa citată un apropiat al celor doi.

Chiar dacă inițial niciuna dintre părțile implicate nu a vorbit oficial despre despărțire, până la urmă Stelian Ogică a oferit o primă reacție pentru Spynews.

Stelian Ogică a confirmat despărțirea

„Am avut o relație plăcută, ca toate relațiile care încep. Deci a fost un început foarte frumos, foarte plăcut și credeam în el, pentru că nu m-aș fi implicat într-o astfel de situație care necesită multe obligații, dacă nu credeam în el. Și a mers un timp. Cred că am forțat-o foarte mult, pentru că a obținut niște rezultate profesionale foarte mari. Ca să reușești astfel de performanțe presezi omul și găsești soluții să câștige, să reușească. Iar eu am făcut asta până am obosit-o.

Pe lângă asta au mai fost și altele de făcut. Examene, facultăți, mastere, module psiho-pedagogice, pentru că e profesor de sport acum. Au fost enorm de multe în doi ani de zile, iar toate le-a obținut datorită unei influențe pozitive din partea mea. Mi-am asumat riscul asta și e foarte greu”, a spus bărbatul pentru sursa citată.

