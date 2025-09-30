Timpul a trecut, cei doi au fost văzuți tot mai des împreună, iar tânăra a început să apară pe rețelele de socializare cu numele de Alexandra Ogică, semn că s-au căsătorit.

Alexandra și-a schimbat numele pe rețelele de socializare

Ținând cont că în ultima perioadă nu s-a mai vorbit deloc de ei ca un cuplu, ci separat, pentru că Alexandra a devenit arbitru de fotbal și chiar a fluierat de la centru, în urmă cu doar câteva săptămâni, un meci feminin din Liga a 2-a, multă lume a început să se întrebe dacă Stelian Ogică mai formează un cuplu cu tânăra.

Recent, în presă au apărut informații potrivit cărora Alexandra și Stelian Ogică s-au despărțit și ar fi divorțat, iar acum, bărbatul supranumit „Spaima Loteriei” a venit cu lămuriri. Asta în timp ce Alexandra nu mai apare pe rețelele de socializare drept Alexandra Ogică. Ea și-a schimbat numele și acum se recomandă în mediul online drept Alexandra Ecaterina S., semn că nu vrea să-și mai asocieze numele cu fostul soț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 28

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Din câte se pare, Stelian Ogică și Alexandra, soția lui cu peste 30 de ani mai tânără, s-au despărțit în mare secret în urmă cu aproximativ o lună și nu se gândesc la împăcare, chiar dacă au rămas în relații bune, sunt prieteni și vorbesc în continuare.

Stelian Ogică afirmă că a rămas prieten cu fosta lui soție

„Am avut o relație plăcută, ca toate relațiile care încep. Deci a fost un început foarte frumos, foarte plăcut și credeam în el, pentru că nu m-aș fi implicat într-o astfel de situație care necesită multe obligații, dacă nu credeam în el. Și a mers un timp. Cred că am forțat-o foarte mult, pentru că a obținut niște rezultate profesionale foarte mari. Ca să reușești astfel de performanțe, presezi omul și găsești soluții să câștige, să reușească. Iar eu am făcut asta până am obosit-o.

Pe lângă asta au mai fost și altele de făcut. Examene, facultăți, mastere, module psiho-pedagogice, pentru că e profesor de sport acum. Au fost enorm de multe în doi ani, iar toate le-a obținut datorită unei influențe pozitive de-ale mele. Mi-am asumat riscul ăsta și e foarte greu. Nu știu câte relații au rezistat fiind 30 și ceva de ani diferență între ei. Fizic, nu cred că s-a simțit ceva, pentru că eu încă îmi văd de viața mea sportivă”, a spus Stelian Ogică pentru Spynews.

Întrebat de sursa citată dacă simte că Alexandra l-a folosit pentru a evolua pe partea profesională, Stelian Ogică afirmă că nu crede așa ceva.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE